صاعقة تضرب شاحنة وتحرقها بالكامل!

تعرضت شاحنة في سوق الوسقة للأعلاف جنوبي محافظة الليث في المملكة العربية السعودية، إلى صاعقة رعدية أدت إلى حرقها وحرق الأعلاف التي كانت على متنها. (روسيا اليوم)





Advertisement