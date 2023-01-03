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صاعقة تضرب شاحنة وتحرقها بالكامل!

Lebanon 24
03-01-2023 | 14:00
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تعرضت شاحنة في سوق الوسقة للأعلاف جنوبي محافظة الليث في المملكة العربية السعودية، إلى صاعقة رعدية أدت إلى حرقها وحرق الأعلاف التي كانت على متنها. (روسيا اليوم)

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السعودية

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