هذه حقيقة تأثير الأبراج على حياتكم العاطفية والمهنية!

كباحث في مجال علوم الفضاء والفلك ومتخصص يعمل في وكالة فضاء دولية وأستاذ جامعي منذ أكثر من ٢٠عام في دراسة الكواكب والاقمار، لاتوجد ابراج ولا تأثير لها ولا للكواكب على حياتك العاطفية والمهنية وليس للمنجمين اي قدرة على توقع اي شيء غير توقع ميولك لتصديق أكاذيبهم كل عام وانتم بدون دجل pic.twitter.com/XV54iWuDhG
— Dr. Essam Heggy / د. عصام حجي (@essamheggy) January 1, 2023
كباحث في مجال علوم الفضاء والفلك ومتخصص يعمل في وكالة فضاء دولية وأستاذ جامعي منذ أكثر من ٢٠عام في دراسة الكواكب والاقمار، لاتوجد ابراج ولا تأثير لها ولا للكواكب على حياتك العاطفية والمهنية وليس للمنجمين اي قدرة على توقع اي شيء غير توقع ميولك لتصديق أكاذيبهم كل عام وانتم بدون دجل pic.twitter.com/XV54iWuDhG