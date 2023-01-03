لصان يتّصلان بالشرطة لنقل ممتلكات مسروقة إلى المطار!

ألقي القبض على شخصين في فلوريدا بعد أن اتصل أحدهما بشرطة الطوارئ للمساعدة في نقل أغراضهما من منزل.

في التفاصيل، تحرك أفراد الشرطة إلى منزل، السبت، بعد مكالمة لشرطة الطوارئ لم يتحدث فيها أحد، وفق ما قاله مكتب رئيس شرطة مقاطعة بولك. وفي المنزل، توصل أفراد الشرطة إلى أنه لا أحد يعيش في المنزل لكنهم عثروا على متهم وصديقته، بعد أن دخلا من باب كان قفله مفتوحاً.

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وبحث الشرطيون عن المتهم الذكر بعد التعرف عليه في مقطع مصور من كاميرا مراقبة أمنية أثناء سرقته لمتجر في بوانسيانا بفلوريدا، حيث سرقت أغراض عدة في وقت سابق من اليوم.





وقالت المتهمة للشرطة إنها كانت قد اتصلت بشرطة الطوارئ لمساعدتهما في نقل الأغراض من المنزل الذي حاولا سرقته. وأراد المتهمان أيضا توصيلة للمطار، حيث كانا سيقضيان عطلة نهاية الأسبوع في نيويورك، حسب بيان مكتب رئيس الشرطة.

وأشار بيان المكتب المنشور على "فيسبوك" الى ان "رجال الشرطة ساعدوهما فعلاً في نقل الأغراض وقدما لهما توصيلة لكن ليس إلى المطار وإنما إلى سجن بولك بوكي. ومرحب بهما للبقاء هناك طوال نهاية الأسبوع. إن بولك بوكي أفضل بكثير من نيويورك على أي حال".



وجهت تهمتا السطو والسرقة للمتهم في سرقة المتجر وتهمة السطو في سرقة المنزل. ووجهت للمتهمة تهمة السطو على مقر سكني.