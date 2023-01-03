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برجك اليوم

Lebanon 24
03-01-2023 | 22:58
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الحمل
يلتقي مارس مع جوبيتير ويتقاربان ما يتيح أمامك فرصاً جديدة لشراكة محتملة أو للبدء بمشروع جديد ضخم جداً يستغرق إنجازه عدة سنوات
الثور
حاول ألا توظف أموالك في استثمارات من دون وضع خطط ثابتة لها، وإلا خسرت كل شيء في لحظة
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الجوزاء
تشكو تراجعاً في المعنويات وتأخيراً في المعاملات وبلبلة وتفتقد الحيوية، ومن الحكمة عدم استعجال الأمور على الاطلاق
السرطان
يحذّرك هذا اليوم من خداع أو مناورات أو خضّات وتراجع وعمليات عدائية تبدو جلية
الأسد
تشعر عزيزي الأسد بعدم الاستقرار والاضطراب هذا اليوم، ومع ذلك تحقق هدفك لأنك صاحب إرادة صلبة لا تخاف من المواجهة
العذراء
يتيح هذا اليوم فرصاً جيدة للاتصالات والمفاوضات المتعلقة بشأن مالي، ويشير إلى عملية شراء مهمة
الميزان
يفتح أمامك هذا اليوم أبواباً للتحرّر من بعض الضغوط، ويتيح لك فرصة لها علاقة بعمل قديم أو ارتباط مزمن
العقرب
يحمل هذا اليوم فرصة للعمل بعيداً عن الضجيج، فتنكبّ على ملف تحافظ على سريّته
القوس
يحمل إليك هذا اليوم فرصاً سعيدة، ويمكن أن توظّف طاقاتك من أجل بلورة مشروع مميّز
الجدي
 يتحدث هذا اليوم عن تدخّل سافر من قبل أشخاص من الخارج في أعمالك وعن اعتراض على مشاريعك
الدلو
بدخول القمر إلىبرج الأسد تشعر ببعض الضغوط ويتراجع وضعك المهني بعض الشيء، ما قد يضيّع عليك فرصاً ممتازة
الحوت
تبحث هذا اليوم عن أمان واستقرار واطمئنان ما بالنسبة إلى وضع مالي أو تمويلي تبحثه
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