أحداث وتطورات ومفاجآت.. إليكم توقعات كارمن شماس للأبراج لعام 2023

أحداث وتطورات ومفاجآت منتظرة للأبراج. فكيف سيؤثر كوكب المشتري على حظوظ الأبراج في العام 2023؟

إليكم أبرز التوقعات للأبراج للعام 2023، وفقاً لخبيرة الأبراج وعالمة الفلك كارمن شماس.

برج الحمل

يدخل كوكب المشتري إلى برجك في بداية العام 2023، ويستقر فيه حتى تاريخ 16 أيار. تكون تأثيراته جيدة جداً ويقدم لك الكثير من المفاجآت والتسويات والأخبار السارة وبالتالي ستكون سنة مميزة جداً ومختلفة كلياً عن السنوات السابقة. ينتظرك ارتقاء وتغيّرات كبيرة. تحقق أهدافاً وإنجازات كبيرة. يساعدك كوكب المشتري مع انتقاله إلى برج الثور في أواخر شهر مايو، بتحسين الأمور المالية والعاطفية والمهنية ويفتح أمامك مجلات هائلة وممتازة جداَ. لن تؤثر عليك الكواكب البطيئة بطريقة سلبية وبالعكس تماماً تُعتبر هذه السنة خالية من الضغوطات والمشاكل ويكون الحظ مسيطراً على مختلف الأجواء. يعتبر آب وكانون الأول من الأشهر المميزة بالنسبة لك.

برج الثور

يُعتبر العام 2023 واعداً ويتخلله تغييرات كبيرة ولن يخيب أملك أبداً. سيعطيك العام الجديد حقك والكثير من الفرص الثمينة بعد أن انتظرت كثيراً. يصل كوكب المشتري إلى برجك في 16 أيار وتبدأ الأخبار السارة والنجاحات والإنجازات المستمرة. تعتبر سنة 2023 سنة وعود مكتملة ويكون أيار وحزيران ممتازين جداً.

برج الجوزاء

يعتبر العام الجديد إيجابياً ويقدم لك الدعم والتقدم والكثير من الحظوظ. كما يساعدك دخول كوكب المشتري إلى المنزل الحادي عشر وهو بالنسبة لك منزل التأييد والدعم والنجاح. مع تراجع كوكب المريخ بتاريخ 25 آذار الذي أتعبك كثيراً في السنوات السابقة يدعمك كوكب زحل ويكون لديه تأثيرات إيجابية عليك ويقدم دعماً كبيراً لمواليد العشرية الثالثة حتى تاريخ الأسبوع الأول من شهر آذار. لديك سنة جيدة جداً تتألق فيها وهي سنة النجاحات والارتياح يساعدك كوكب المشتري في هذا الوقت لبناء علاقات متينة ومميزة ويكون لديك تواصل مهم مع جهات نافذة جداً.

برج السرطان

يحقق لك العام 2023 الكثير من الأحلام كما يتخلله وعود كثيرة. ستسمح لك هذه السنة بتحقيق أحلامك وأمنياتك التي يتخللها مسارات مهنية جديدة وتكون التغييرات جذرية. هي سنة النجاحات والبدايات الجديدة والابتكارات وتغيير مسارات كبيرة وأساسية جداً في حياتك إلى الأفضل. يقدم لك كوكب المشتري الموجود في برج الحمل الكثير من الفرص لتحقيق حلم، كما يفتح أمامك الأبواب المغلقة وتكون التغيرات كبيرة وإيجابية. هي سنة التألق والارتقاء بالنسبة لك والتقدم والمكافآت والترقيات والنجاحات. يمكنك أن تتوقع مساعدات كثيرة من المحيط مع انتقال كوكب المشتري إلى برج الثور في أيار ، وبالتالي يعتبر هذا العام من أوله حتى آخره هو عام المساعدات المهنية والاجتماعية.

برج الأسد

يعتبر العام 2023 ممتازاً وهو عام التألق والنجاحات بالنسبة لك والحب والانفتاح والانفراجات والإنجازات والازدهار، كما أنه مختلف كلياً عن السنوات السابقة. تشعر في العام الجديد في الارتياح من ضغوطات متعددة ويكون لديك فرص كثيرة لتتخطى العقوبات والصعوبات. يؤثر انتقال كوكب بلوتو إلى برج الدلو على مواليد العشرية الأولى ويشكل أورانوس مربعاً مع برجك وقد يسبب القليل من البلبلة والمسؤوليات الإضافية.

برج العذراء

يُعد العام 2023 جيداً وهو عام التغييرات الكبيرة والتحديات لبعض مواليد برج العذراء. يختبر هذا العام اهتماماتك ومصداقيتك ونواياك الصادقة واستقرارك في علاقتك العاطفية والمهنية وغيرها. يكون لديك تأثيرات من كوكب زحل والقليل من الدعم من كوكب المشتري واورانوس وكوكب بلوتو، مما يعني أنها سنة التقلبات لكنها سنة مهمة جداً. يحمل لك كوكب المشتري النجاح وليس لديه أي تأثيرات سلبية عليك حتى لو كان في موقع معاكس لك. ينتقل كوكب المشتري إلى المنزل الثامن وهو منزل المعلومات بالنسبة لك والقضايا سواء كانت عاطفية أو مالية أو مهنية. تكون فترة مليئة بالانفراجات المادية والمالية والقانونية والإدارية والاستشارية والمصرفية وكذلك الصحية وما شابه. يحمل لك كوكب المشتري مع انتقاله إلى برج الثور الترابي من البيت الثامن إلى البيت التاسع في 16 أيار هدايا أكثر وتكون الأوفر حظاً وقدرة على العطاء والنجاح والازدهار والتفوق.

برج الميزان

يحمل كوكب المشتري من بداية العام وحتى 16 أيار المكافآت والازدهار لجميع مواليد برج الميزان، بسبب وجوده في المنزل السابع وهو بالنسبة لك منزل الارتباطات والزواج وتسوية المشاكل القضائية والتوافق والانفراج والتسامح والتقارب مع من حولك. قد يحصل البعض على عمل إضافي أو يكون هناك تغيير لبعض الوظائف. تكون تأثيرات كوكب المشتري ممتازة جداً مع انتقاله إلى برج الثور في 16 أيار في البيت الثامن ويستقر حتى نهاية العام 2023، هو يُكمّل المنزل السابع خاصةً من ناحية المعاملات العالقة وإنجاحها والتخلص من المعاكسات والتخلص من العدائية وفرص ثمينة جداً على كل الاصعدة.

برج العقرب

يتخلل العام 2023 الكثير من النجاحات لمواليد برج العقرب والظروف المفاجئة لتغيير مسارات كبيرة جداً في العمل. هو عام الحظوظ والانفراج. تشهد سنة 2023 على وجود كوكب المشتري في المنزل السادس والمنزل السابع في برج الحمل ثم ينتقل كوكب المشتري إلى برج الثور وهذا يشير إلى العمل والحياة الاجتماعية والعاطفية والصحية والارتباطات المهنية والعاطفية.

برج القوس

يعتبر العام 2023 مميزاً جداً ويكافئك ويتخلله الفرص الثمينة. يكون كوكب المشتري في برج ناري وهو برج الحمل وهو صديق لبرجك من بداية العام حتى تاريخ 16 أيار وتعتبر الفترة هذه ثمينة جداً وهي فترة الإنجازات والتقدم والنجاحات والتطورات والتغيرات. كما أنها فترة ممتازة للزواج أيضاً وللتقارب وللمصالحات العاطفية، وربما للإنجاب بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون مشاكل في الحمل. ينتقل كوكب المشتري من المنزل الخامس إلى المنزل السادس في تاريخ 16 أيار وهو منزل العمل بالنسبة لك ويحمل معه الحظوظ والانفراجات الصحية والمهنية والترقيات والنجاحات العديدة والمتواصلة.

برج الجدي

لا شك أنّ العام 2023 هو عام مطمئن ورائع بالنسبة لمواليد برج الجدي، ويتخلله بعض المفاجآت. يعتبر وجود بلوتو في برجك بطيئاً ويشكل أحياناً بعد الانزعاج والتقلبات والانهماكات. عام 2023 هو عام إنهاء المشاكل وعام الفرح والإنجازات والاستثمارات والزواج والإنجاب والخطوبة والسفر أيضاً بسبب وجود كوكب المشتري في منزل الرابع من بداية السنة حتى 16 أيار. تكون الظروف مهمة جداً بالنسبة لمواليد برج الجدي وأفضل من السنوات السابقة. ينتقل كوكب المشتري في 17 أيار إلى برج ترابي وهو الثور أي إلى المنزل الخامس وهو منزل الحب بالنسبة لك والرومانسية والمحبة والإنجاز والنجاح والتفوق والإبداع ويحمل معه مفاجآت سارة جداً.

برج الدلو

يتخلل العام 2023 الكثير من العمل والتنقلات وربما سفر أو عودة من سفر. تشعر بالارتياح من تأثيرات زحل ويكون كوكب المشتري في المنزل الثالث والرابع حتى تاريخ 16 أيار في برج الحمل ويقدم لك النجاحات وتكون كل تنقلاتك ومعاملاتك جيدة جداً. كما يقدم لك التفوق والإبداع وحلول لكل المشاكل العالقة سواء المهنية أو العاطفية. ينتقل كوكب المشتري إلى برج الثور في 16 أيار إلى المنزل الرابع ويبقى حتى آخر العام، وقد يكون هناك زواج أو خطوبة أو إنجاب ويحمل الحظوظ والطمأنينة لك.

برج الحوت

يعتبر العام 2023 مميزاً جداً مع تأثيرات كوكب المشتري الموجود في المنزل الأول والثاني من بداية العام حتى تاريخ 16 أيار . يكون كوكب المشتري في برج الحمل في المنزل الأول الذي هو منزل المال والنجاحات والأرباح بالنسبة لك. يحمل لك كوكب المشتري مع انتقاله إلى المنزل الثالث في 16 أيار وهو منزل السفر بالنسبة لك المفاجآت السارة والنجاحات الدراسية والمهنية كما يخفف عنك الضغوطات المالية والمهنية وكذلك العاطفية. (الجميلة)