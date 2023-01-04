سيارتهم سقطت من ارتفاع 76 مترا ونجوا.. كيف حصلت "المعجزة"؟

بمعجزة، نجا 4 أشخاص من حادث مروع لسيارة "تسلا"، بعدما سقطت من ارتفاع يبلغ نحو 76 مترا وتحطمت على شاطئ صخري في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن الحادث وقع الإثنين الماضي في منطقة تلقب بـ"جرف الشيطان"، على بعد نحو 38 كيلومترا جنوبي سان فرانسيسكو، في طريق مواز لشاطئ المحيط الهادئ.

وأوضح المسؤول في الحماية المدنية بالمنطقة بريان بوتينغر: "لقد صدمنا للغاية عندما اكتشفنا أن الركاب نجوا من الحادث"، حيث كان رجل وامرأة وطفلان (9 سنوات و4 سنوات) داخل السيارة.

وأضاف بوتينغر لـ"سي إن إن": "الحوادث على هذا الجرف ليست نادرة. الشيء النادر هو أن ينجو أحد من هذا النوع من الحوادث".

وحسب الشبكة الإخبارية، فإن السيارة "تسلا" انحرفت عن طريقها من دون سبب معروف، بينما يعتقد المسؤولون أن القيادة الذاتية لم تكن مفعلة وقت الحادث.

وقال بوتينغر: "الأضرار التي لحقت بالمركبة تشير إلى أنها اصطدمت بشيء ثم انقلبت عدة مرات"، مضيفا أن السيارة استقرت على عجلاتها. (سكاي نيوز)