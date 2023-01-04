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انتقلوا إلى هذه البلدات.. واحصلوا على تعويض مالي مغرٍ!

Lebanon 24
04-01-2023 | 08:00
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تنوي الحكومة اليابانية تقديم مليون ين ياباني (7500 دولار أميركي تقريبا) لكل طفل في الأسر التي تقبل الانتقال من العاصمة طوكيو، وذلك كجزء من حملة رسمية لبث الحياة في البلدات والقرى النائية.

 

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام اليابانية سيتم تقديم الحافز في نيسان المقبل.

 

ويعتقد صانعو السياسة في اليابان أنه ينبغي بذل المزيد من الجهد لخفض الكثافة السكانية في طوكيو، وتشجيع المواطنين على بدء حياة جديدة في البلدات والقرى النائية.

 

وقالت وكالة "كيودو" للأنباء، نقلا عن مسؤولين: "كي يحصل الأهالي على الإعانات، يجب الانتقال خارج منطقة طوكيو الكبرى، على الرغم من أن البعض قد يحصل على المال إذا انتقل إلى المناطق الجبلية التي تقع داخل حدود المدينة".

 

ومن ضمن شروط الخطة، أنه يتوجب على الأهالي المنتقلين أن يعيشوا في الأماكن الجديدة لمدة خمس سنوات متواصلة، وأن يخططوا لفتح مشاريع جديدة، وسيتعين عليهم إعادة المبلغ الذي حصلوا عليه في حال غادروا المكان قبل مضي الفترة المحددة.

 

ويأمل المسؤولون أن تشجع المبالغ المعروضة العائلات التي لديها أطفال حتى سن 18 على تنشيط المناطق غير المأهولة بشكل كبير، وتخفيف الضغط على المساحة والخدمات العامة في طوكيو الكبرى، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 35 مليون نسمة.

 

ووفق "كيودو" فإن نصف الأموال ستأتي من الحكومة المركزية والنصف الآخر من البلديات المحلية.

 

وتأمل الحكومة في انتقال عشرة آلاف شخص من طوكيو إلى المناطق الريفية بحلول عام 2027. (سكاي نيوز)

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