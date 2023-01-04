ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)

بعد ظهورها ليلة رأس السنة على شاشة الـ LBCI وإطلاقها توقعات عام 2023، أطلت ليلى عبد اللطيف مُجدداً عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب مُطلقة توقعات جديدة عن لبنان والعالم.

وكان للسياسيين اللبنانيين النصيب الأكبر بتوقعات عبد اللطيف، إليكم ما توقعته لهم:

الرئيس نبيه بري صاحب المبادرات السحرية وهو من سيحمل كلمة السر في الفترة القادمة في انتخاب الرئيس الجديد. سنسمع خطابا قويا وبارزا لبري يتخذ من خلاله مواقف حازمة باتجاه الملف الرئاسي ولن يترك او يسمح ان يطول الفراغ الرئاسي في قصر بعبدا.

الرئيس نجيب ميقاتي سيكون عراب المرحلة المقبلة في الـ 2023 ولا أراه بعيدا عن الواجهة، في حال غاب يغيب لفترة وسيكون له مهمات صعبة وبارزة خاصة بعد انتخاب رئيس جديد للبنان .

رئيس حزب "القوات اللبنانية سمير جعجع: يشهد العام الجديد لقاءات وتقاربا ما بين جعجع وبين غالبية الخصوم السابقين في السياسة. 2023 تفتح امام جعجع أبواب المصالحات المقبلة وهو سيشغل الاعلام لفترة بسبب أحداث هامة لعذا العام ومفاجآت غير متوقعة .

رئيس "التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: من منطلق المحافظة على حقوق المسيحيين ومركز الرئاسة الأولى سنرى المصلحة الوطنية تفرض على باسيل دورا بارزا وفاعلا من أجل تسهيل عملية انتخاب رئيس وهذا الدور سيكون مفاجئا وقيادات لبنانية بارزة ستبارك له هذا الدور. صورة تجمع ما بين باسيل والنائب والوزير السابق سليمان فرنجية والعناق الحار يجمع أكثر من شخصية مع باسيل.

اللواء عباس إبراهيم يقوم بجهود جبارة داخل وخارج لبنان تؤدي إلى بروز انفراج كبير بأزمة جوازات السفر وسيلمس الناس نتائج هذا الإنجاز خلال الأشهر المقبلة، سيخرج من دائرة الأمن العام إلى الدائرة السياسية.

الرئيس ميشال عون: حشود كثيفة في الرابية امام منزل عون لحدث ما والاعلام سينقل الحدث.

الرئيس سعد الحريري: من خلال وساطة إماراتية يقوم الحريري بجولة عربية تبدأ من الرياض وسنراه في لبنان بشكل مفاجئ للقاء عدة شخصيات بارزة وأهمها بري وميقاتي. وسيكون بلقاء مع خصم قد تشكل مفاجأة.

النائب والوزير السابق وليد جنبلاط: جولة سياسية شاملة لم نراها من قبل يقوم بها جنبلاط وخصوصا مع الخصوم وسيفاجئ الجميع بزيارة "جنبلاطية" إلى سوريا من خلاله أو من خلال نجله تيمور او من خلال وفد جنبلاطي .

توقعات عامة للبنان

لبنان يستعيد مشاهد 8 و14 آذار من خلال "مليونية" شعبية تحتل الشوارع والساحات في بيروت وتجمع اللبنانيين من كافة المناطق والطوائف بسبب حدث مهم وكبير

الساحة اللبنانية مقبلة على أجواء من الفوضى، تظاهرات واحتجاجات وغضب في الشارع اللبناني والجيش وسيتدخل.

انقطاع بشبكة الاتصالات في لبنان لفترة زمنية قصيرة مما سيؤدي إلى حالة من الغضب تنتقل إلى الشارع والقوى الأمنية ستواجه صعوبات في التواصل مع القيادات السياسية ومع الناس بسبب انقطاع الاتصالات لفترة.

رئيس جمهورية سابق يغيب عن الساحة اللبنانية بسبب حدث مؤسف.

عودة كبيرة للمهاجرين وخاصة من دول أوروبا وأميركا وافريقيا وسوف يُساهم هؤلاء في بناء شبكة استثمارات لبنانية وأجنبية خصوصا ما بعد انتخاب الرئيس، والانفراجات الحقيقة ستبدأ بالظهور عند بدء عملية التنقيب عن الغاز والنفط في لبنان وصولا إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي والازدهار والسلام.

القاضية غادة عون تعود إلى الواجهة الإعلامية بشكل لافت بسبب وصولها إلى تحقيق إنجاز قضائي غير مسبوق قد يُفاجئ اللبنانيين ووسائل الاعلام ومشاهد تعاطف وتضامن معها.

صرخة مطالب واحتجاجات سترتفع من حرم مطار رفيق الحريري الدولي من خلال الموظفين والعاملين فيه احتجاجا على الرواتب مما يؤدي إلى شلل مؤقت في حرم المطار .

عنوان مهم للفترة القادمة وسيكون الرئيس بري في قلب هذا الحدث وسيساهم بشكل فاعل وبارز في حلحلة قضية الرواتب ووزارة المالية ستكون حاضرة للحل.

مطار رفيق الحريري الدولي يصبح حديث الناس والاعلام خلال المرحلة المقبلة.

رئيس او قيادي سياسي بارز يفقد أحد أفراد عائلته بسب حدث غريب ومؤسف.

انتصار مقبل للمقاومة على جبهة الجنوب.

استنفار للجيش على أبواب مخيم عين الحلوة والاعلام ينقل الأحداث والفنان فضل شاكر خارج المخيم.

غياب ورحيل رجل دين بارز عن الواجهة اللبنانية بشكل مفاجئ خلال هذا العام

حالة من الفوضى والغليان على أبواب أحد المراكز او المؤسسات الحكومية تؤدي إلى هلع وهرج ومرج بين الناس داخل وخارج هذه المؤسسة الحكومية

أسماء ومصارف لبنانية مرموقة وبارزة تغيب عن الساحة المصرفية بسبب حصول عملية دمج لهذه المصارف، وهذا الاجراء سيفتح أبواب المساعدات الدولية للبنان وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

مسلحون ينتشرون في بعض مناطق وشوارع بيروت يثيرون حالة من القلق والخوف عند الناس والجيش يتحرك.

هبوط أسعار العقارات في لبنان بشكل مخيف خلال المرحلة المقبلة.

الحزن يلف الساحة اللبنانية بشكل كبير والفقيد شخصية دينية بارزة.

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