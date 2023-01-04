Advertisement

منوعات

لص حاول السرقة فسقط من الطابق الرابع.. هذا ما حصل معه

Lebanon 24
04-01-2023 | 04:25
A-
A+
Doc-P-1025761-638084286853003426.png
Doc-P-1025761-638084286853003426.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أصيب لص في العقد الثالث من العمر بكدمات وكسور إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء محاولته سرقة شقة بأحد العقارات بمدينة طنطا في محافظة الغربية المصرية.

 

وبدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا من الأهالي بالحادث الذي وقع في شارع الحلو بمدينة طنطا، إذ تبين أنه أثناء محاولة المذكور تسلق أحد العقارات لسرقة شقة بالطابق الرابع، سقط في منور العقار، مصابا بكدمات وكسور متفرقة في الجسد.

 

وتم على الفور نقله إلى مستشفى الجامعة بطنطا لمحاولة إسعافه، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي أمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

عقوبة السرقة

ووفق قانون العقوبات المصري وتحديداً المادة 318 فإنه يعاقب بالسجن لمدة عامين كل من يرتكب واقعة السرقة إذا لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. (العربية)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2023-01-04
04:52 | 2023-01-04
03:00 | 2023-01-04
02:00 | 2023-01-04
23:00 | 2023-01-03
22:58 | 2023-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website