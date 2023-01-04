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من هو الكاتب والروائي الذي يحتفي به محرك "غوغل" اليوم؟

Lebanon 24
04-01-2023 | 04:52
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احتفل محرك البحث "غوغل"، اليوم الأربعاء، بذكرى مولد الكاتب والروائي المصري إحسان عبد القدوس.

وقام محرك البحث بتغيير واجهته بصورة للكاتب والروائي الراحل، تقديراً لأعماله الخالدة وكتاباته.
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Interesting Facts about Ihsan Abdel Quddous, an Egyptian writer and novelist
 
ولد الكاتب والروائي عبد القدوس في 1 كانون الثاني عام 1919 فى مدينة القاهرة.
 
 
Ihsan Abdel-Quddous' centenary: Revisiting the author's works - Books - Ahram Online
وكان جده الشيخ أحمد رضوان من علماء الأزهر الشريف.
 
 
والده الممثل محمد عبد القدوس، أما والدته فكانت الفنانة والصحفية روز اليوسف، صاحبة مجلة "روز اليوسف".
 
ويعد عبد القدوس صاحب أكبر عدد من الأعمال التي تم تحويلها إلى أفلام ومسلسلات تلفزيونية.
 
ومثل أدبه نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية، إذ نجح في الخروج من المحلية إلى حيّز العالمية، وترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية متعددة.
 
ودرس احسان في مدارس القاهرة، وتخرّج من كلية الحقوق عام 1942.
 
 
تولى رئاسة تحرير مجلة "روز اليوسف"، وهي المجلة التي أسستها والدته، ثم تولى بعدها رئاسة تحرير جريدة "أخبار اليوم".
 
Remembering Ihsan Abdel Quddous on his Centennial birthday - EgyptToday
 
كتب عبد القدوس أكثر من 600 رواية وقصة، 49 منها للأفلام، 5 للسيناريو المسرحي، 9 للمسلسلات الإذاعية، 10 للمسلسلات التليفزيونية، و65 مترجمة إلى الإنكليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية والصينية.
 
 
وحصل على العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل قصة فيلم عن روايته الشهيرة التي تحولت إلى فيلم بطولي ناجح "الرصاصة لا تزال في جيبي".

وغيّب الموت الكاتب والروائي إحسان عبد القدوس في 11 كانون الثاني 1990، عن عمر يناهز الـ 71 عاماً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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