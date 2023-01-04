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23 راكباً في سيارة... ما رصد عند الحدود في هذا البلد غير متوقّع!

Lebanon 24
04-01-2023 | 11:58
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أعربت الشرطة الألمانية أمس الثلاثاء عن تفاجئها عقب رصد مركبة على الحدود السويسرية الألمانية يستقلها 23 فرداً من عائلة واحدة.
وذكرت الشرطة الألمانية أن مسؤولاً في السلطات الجمركية أوقف صباح الاثنين السيارة التي تتّسع لسبعة ركاب وكانت تقل أفراد "عائلة كبيرة" متوجهين من بولندا إلى العاصمة السويسرية برن.
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وأكدت الشرطة في بيان أن المسؤول السويسري "تفاجأ" مما رصده على الحدود بين بلدة فايل أم راين الألمانية ومنطقة بازل.
 
وأضاف البيان أن الأسرة التي تضم تسعة بالغين و14 طفلاً، مُنعت لفترة وجيزة من دخول سويسرا وتم "إخطار" السلطات الألمانية بالواقعة.

 
وبعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية، سُمح للأسرة بدخول سويسرا لكن "مُنع أفرادها من التواجد جميعهم داخل المركبة"، بحسب الشرطة.

 
وأشارت الشرطة إلى أن سائق السيارة، وهو مقيم في سويسرا، قد "يتلقى غرامة" بسبب نقله ركاباً داخل سيارته "بصورة غير آمنة مطلقاً".
المصدر: العربية نت
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