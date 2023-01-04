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سيناريو "نيرة" التي ذُبحت على يد زميلها يتكرر بنفس المكان.. هذا ما حصل مع سلمى

Lebanon 24
04-01-2023 | 13:45
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شهدت مدينة المنصورة شمال مصر واقعة جديدة على غرار واقعة نيرة أشرف التي قُتلت ذبحا على يد زميلها أمام بوابة كلية الآداب.

وتمكن الأهالي والمارة من القبض على شاب يدعى شريف علي، قام بالاعتداء على فتاة بسكين في شارع بايرو بكلية الآداب بمدينة المنصورة حيث تم إنقاذها بأعجوبة قبل تمكنه من ذبحها.
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وتبين وفق ما قاله شهود عيان أن الفتاة تدعى سلمى موافي وكانت مخطوبة للشاب، ووقعت خلافات بينهما أدت لفسخ الخطبة، ما دفعه لانتظارها خلال خروجها من منزلها وتعقبها للانتقام منها.

وأضاف شهود العيان أن الفتاة كانت في طريقها لمنزل صديقتها، وعند وصولها للمنزل الكائن في شارع بايرو استوقفها الشاب وانهال عليها بطعنات متفرقة قبل أن يتمكن الأهالي من التدخل وشل حركته وانتزاع السكين منه.

يذكر أنه في نفس المكان في العام الماضي شهدت مصر أبشع جريمة صدمت المصريين، حيث أقدم طالب على ذبح زميلته نيرة اشرف أمام بوابة الجامعة في مدينة المنصورة لرفضها الارتباط به. (العربية) 

المصدر: العربية
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