14
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
13
o
جونية
6
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
مطعم سويدي شهير يمنع دخول العرب.. والسبب؟
Lebanon 24
04-01-2023
|
16:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة "كلاين تسايتونغ" السويدية بأن مطعم "بيبينو" الشهير على بحيرة ميلستات، قرر منع دخول العرب والنباتيين اعتبارا من 19 كانون الثاني الجاري.
وأثار صاحب المطعم الذي يشتهر مطبخه بالبيتزا والسوشي، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشره تدوينة اعتبرها البعض تمييزية، حيث كتب على إنستغرام: "النباتيون، الهيبيون والعرب مستبعدون".
Advertisement
ونقلت الصحيفة عنه: "اعتباراً من 19 كانون الثاني الجاري، لن يكون هناك سوى عدد قليل من الطاولات في المطعم، ثمان على وجه الدقة، وسيتم حجزها للضيوف الدائمين.. العرب والنباتيون غير مرحب بهم".
وأضاف: "نعم، هذا يكفي بالنسبة لي.. أي شخص لديه أي علاقة بهؤلاء الضيوف يعرف ما أتحدث عنه.. لقد استقبلنا مؤخراً ضيوفاً من العالم العربي وضعوا أطفالهم بأحذية قذرة على الطاولة وسط المطعم، وأحدهم أهان النادلة لأنها قالت لهم لا تفعلوا ذلك".
ويخطط ليرشر لتحويل المطعم الذي يضم 250 مقعدا إلى مطعم بثماني طاولات يخدمها ثلاثة أو أربعة موظفين فقط، حيث صرح بأن هناك مشكلة في التوظيف، حيث "لم يعد لديه أعصاب للمناقشات مع الضيوف".
وفقا للصحيفة، فإن صاحب المطعم لا يهتم إذا كان من الممكن قانوناً إغلاق المطعم في وجه فئات محددة من الضيوف، حيث قال: "المسائل القانونية لا تعنيني".
المصدر:
روسيا اليوم
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن جوازات السفر... إليكم هذا البيان من الأمن العام
Lebanon 24
بشأن جوازات السفر... إليكم هذا البيان من الأمن العام
10:43 | 2023-01-04
04/01/2023 10:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ للدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ للدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-01-04
04/01/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
04/01/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله لا يلاقي المسار الاقليمي والدولي في ترشيح عون.. ومتمسك بتسويق فرنجية رئيساً
Lebanon 24
نصرالله لا يلاقي المسار الاقليمي والدولي في ترشيح عون.. ومتمسك بتسويق فرنجية رئيساً
03:00 | 2023-01-04
04/01/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
02:02 | 2023-01-04
04/01/2023 02:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2023-01-04
الحزن يُخيِّم على هذه المدينة بعد غرق طفلين شقيقين.. ما القصة؟
14:00 | 2023-01-04
بعد أكثر من 50 عاما... دعوى ضد منتجي "روميو وجولييت"!
13:45 | 2023-01-04
سيناريو "نيرة" التي ذُبحت على يد زميلها يتكرر بنفس المكان.. هذا ما حصل مع سلمى
11:58 | 2023-01-04
23 راكباً في سيارة... ما رصد عند الحدود في هذا البلد غير متوقّع!
11:00 | 2023-01-04
مخالفة غريبة... 23 راكبا في سيارة!
08:00 | 2023-01-04
انتقلوا إلى هذه البلدات.. واحصلوا على تعويض مالي مغرٍ!
فيديو
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
05/01/2023 04:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
04:32 | 2023-01-03
05/01/2023 04:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان سوري شهير يكشف: أموالي المحجوزة في لبنان لا يُستهان بها.. بس أكيد رح ترجع (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري شهير يكشف: أموالي المحجوزة في لبنان لا يُستهان بها.. بس أكيد رح ترجع (فيديو)
04:20 | 2023-01-03
05/01/2023 04:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact