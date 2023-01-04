الحمل

تتعرّض لخيبة أمل من زميل كنت تثق به جداً، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك

الثور

يطلب منك رب العمل اليوم أن تهتم بشأن مهني يتطلب منك الحكمة والروية واتخاذ القرارات المناسبة، فتظهر عن براعة في التنفيذ

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الجوزاء

تسمح لك الظروف بتحديد خياراتك وإعادة النظر في بعض الاتجاهات، وقد تتوصل إلى تسوية مالية

السرطان

يعرقل قرار إداري مفاجئ الأمور، ويضعك أمام خيار صعب يولد بعض الانفعالات والتوترات بينك وبين الزملاء

الأسد

يشير هذا اليوم إلى اتفاق مهم تعقده وتكون علاقتك مناسبة تستفيد منها، وتحظى بدعم المجموعات النافذة في مركز عملك

العذراء

يتحدث هذا اليوم عن عملية استثمار أو بيع أو شراء تعتبرها فرصة العمر، أو عن قرار مهم جداً تتخذه في هذا الإطار

الميزان

يضعك هذا اليوم أمام خيار كبير يتعلق بشأن مالي أو مهني، وتفكر في استثمار وتدرس كل الإمكانات المتاحة

العقرب

يبتسم لك القدر ويكون مزاجك هادئاً، وتلقى الدعم من قِبَل زميل يساعدك في تنفيذ أفكارك لأنه الوحيد الذي يفهمك

القوس

تتمكن هذا اليوم من حل مشكلة عالقة، وترى الأمور على حقيقتها ويأتيك الحظ زائراً بصورة فجائية

الجدي

تعاني ثغرات في حياتك المهنية، وقد تشير الأفلاك إلى هبوط اضطراري بعد أن حلقت بأحلامك بعيداً

الدلو

يشير هذا اليوم إلى مشروع تقدمه وإنتاج مهم تبرع فيه وترويج فكرة أو مبدأ أو نظرية أو عمل إبداعي

الحوت

يتحدّث هذا اليوم عن عملية بيع أو شراء، وعن بعض التردد أو الخوف من خسارة في عملية مالية