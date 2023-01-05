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مصممة أزياء تنشر صورة مُثيرة لها من داخل مسجد وتتعرض لهجوم عنيف.. شاهدوا ماذا فعلت

Lebanon 24
05-01-2023 | 02:00
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على طريقتها، احتفلت مصممة الأزياء التركية الشهيرة "ايدا تاشبينار" بالعام الجديد من خلال نشر صور جريئة لها أثارت بها جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

فقد نشرت تاشبينار مجموعة من الصور المثيرة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" والتي كانت قد التقطتها داخل أحد المساجد في منطقة السلطان أحمد.

 

وظهرت ايدا في الصورة وهي ترتدي فستانا قصيرا باللون الأسود وجوارب طويلة بينما كانت تجلس على الكرسي وسط المسجد بطريقة مُثيرة وبـ "إيحاء جنسي" على حد وصف الجمهور.

 

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وتعرّضت ايدا لهجوم كبير من قبل المتابعين وانتقادات لـعدم احترامها قدسيّة المسجد بسبب ملابسها وجرأة الصورة، واتهمها عدد كبير من رواد السوشيل ميديا بتعمد ازدراء الدين الإسلامي.

 

ردّة فعل ايدا تاشبينارعلى الهجوم

رضخت مصممة الأزياء التركية للهجوم الكبير ضدها، وقامت على الفور بحذف الصورة، إلا ان المواقع التركية كشفت أنه تم استدعاء ايدا من قبل المدعي العام بهدف التحقيق معها بتهمة نشر الكراهية وازدراء الأديان.

 

وبحسب مصادر مطلعة فإن الصورة المتداولة والتي أثارت هجومًا كبيرًا تم التقاطها في مكان مخصص للصلاة داخل أحد الفنادق، وهو ما استغلته بعض المواقع من اجل الدفاع عنها في هذه القضية، ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل التحقيق ونتائجه. (البوابة)

 

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