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بيع سمكة تونة في مزاد علني.. والسعر خيالي! (صور)

Lebanon 24
05-01-2023 | 14:00
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تم بيع سمكة تونة تزن 212 كيلوغراماً في المزاد الأول للعام الجاري في اليابان بـ 36 مليون ين ياباني (266 ألف دولار)، وفق ما أفادت وكالة "كيودو" للأنباء.

 

وذكرت الوكالة أن هذا السعر أكثر بمقدار مرتين مما كان عليه في المزاد في العام الماضي، حيث تم بيع سمكة تونة تزن 211 كيلوغراما بـ 16.88 مليون ين (145 ألف دولار)، وأكثر بمقدار 1.5 مرة مما كان عليه عام 2021 عندما تم بيع أغلى سمكة تونة بـ 20 مليون ين (202 ألف دولار).

 

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وتم تسجيل أعلى سعر لسمكة تونة في عام 2019 عندما جرى بيعها في المزاد الأول بعد عيد رأس السنة بـ 333 مليون ين (3.1 مليون دولار).

 

وفي عام 2020 كان السعر مرتفعا أيضا وبلغ 193.2 مليون ين (1.8 مليون دولار)، ولكن كان هناك بالفعل اتجاه نزولي أصبح أكثر وضوحا بعد تفشي جائحة فيروس كورونا. (العربية)

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