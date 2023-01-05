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بالأسماء... تعرفوا إلى أغنى الحيوانات الأليفة في العالم! (صورة)

Lebanon 24
05-01-2023 | 11:00
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كشف موقع All About Cats عن قائمة أغنى الحيوانات الأليفة في العالم، وتتراوح ثرواتها بين 1.5 مليون دولار و500 مليون دولار.

وحسب موقع All About Cats، فإن أغنى حيوان أليف في العالم هو الكلب "غانثر السادس"، بصافي ثروة تبلغ 500 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية الهرة "نالا كات" بثروة تقدر بـ100 مليون دولار"، وفي المرتبة الثالثة هرة المغنية الأميركية تيلور سويفت،"أوليفيا بنسون" بثروة تبلغ 97 مليون دولار أميركي.
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وجاءت كلاب المذيعة الأميركية أوبرا وينفري، "سادي"، و"صني"، و"لورين"، و"ليلي"، و"لوك" في قائمة أغنى الحيوانات الأليفة، خلف "بنسون"، بثروة تبلغ 30 مليون دولار.

ومن ثم الكلب "جيفبوم" بـ25 مليون دولار، ومن ثم كلب مصمم الأزياء الراحل كارل راغلفيد، "شوبيت" بـ13 مليون دولار، وكلب الممثلة الراحلة بيتي وايت، "بونتياك"، بـ5 ملايين دولار. وأخيرا جاء الكلب "توكر" بثروة تقدر بـ 1.5 مليون دولار.

وتم إعداد القائمة باستخدام تحليلات "انستغرام" والمبلغ المحتمل الذي يتقاضاه الحيوان الأليف لكل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. (روسيا اليوم)
 
تعرف إلى أغنى الحيوانات الأليفة في العالم
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