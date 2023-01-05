توقعات جديدة للابراج من ماغي فرح.. هذا ما ينتظر هؤلاء المواليد

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ما الذي يحمله شهر كانون الثاني 2023 من توقعات للأبراج على الصعيد العاطفي؟ وماذا يخبىء الفلك من تطورات وإيجابيات وأحداث مهمة لكل برج من الأبراج؟ اليكم أبرز وأهم التوقعات العاطفية لشهر كانون الثاني من العام 2023 للأبراج من ماغي فرح، بحسب موقع "الجميلة".برج الحملأنت ذاهب نحو لقاء مهم أو إجراء شخصي واعد جداً أو بداية علاقة حب وقد تكون رائعة جداً، خاصةً وأنّ الكاريزما التي تمارسها تساعد لجذب من تريد. يطرأ أمراً يكسر الروتين والرتابة، ويجعل الطرف الآخر يتحمس لاسعادك إذا كنت مرتبطاً. تسترجع انسجامك مع شخص ابتعد عنك لفترة، أو أظهر ربما بعض الجفاء في مرحلة سابقة. تلتقي ببعض الاصدقاء أو بشخص يثير اهتمامك ويجعلك تفكر بمشروع شخصي، أو ربما أحدهم يُولّد حالة من الرومانسية في حياتك ويكون إلى جانبك ويزودك بنصاىح جيدة. تتلقى هدية يقدمها القدر تتعلق بحياتك الشخصية بين تاريخ 4 و27، وتجد نفسك أمام خيار جيد. تستعيد حب الحياة إذا مررت بصعوبات وتطرأ تغييرات وتعرف سعادة غير منتظرة. بعض مواليد الحمل يباشرون بحوار صريح مع الزوج في الأيام الأخيرة من الشهر. ينصح الفلك بإعتماد الصراحة والجرأة والشجاعة لطرح ما ينتابك من مشاعر أو هواجس وشكوك والتعبير عنها بدون مواربة. إلّا إنّ الشهر بمعظمه يعدك بأفراح ومشاريع ثنائية، تبدو جيدة ومهمة وغير قابلة للتفكيك. يدعم كوكب ماركور كل أنواع التواصل ويتيح أمامك القدرة على إيصال رسائلك بنجاح.برج الثورتحتاج هذا الشهر إلى دعم عائلي وقد يقدم لك نصيحة أحد الوالدين أو أحد المقربين جداً وعليك الاستماع لها، وهذا قد يقلب الأوضاع لمصلحتك. عليك أن تضبط أعصابك، خاصةً إبتداءً من تاريخ 5، حتى لا تتعرض علاقاتك للانهيار بسبب توتر في العمل. يعاكسك فينوس في برج الدلو حتى تاريخ 27، ويلتقي مع كوكب ساتورن. تكون قادراً على تسوية مهمة إذا أدركت الطريق الذي يجب أن تعتمده لمحاصرة هذه الأجواء. تشعر بالراحة ابتداءً من تاريخ 28، مع دخول كوكب فينوس إلى برج الحوت الذي يرطب الأجواء ويعيد المياه إلى مجاريها. تُحسن في الوقت هذا الأداء وتتصرف بطريقة حكيمة جداً وتدخل فترة مهمة تحمل لك الوعود على صعيد علاقة وتجسد لك بعض المشاريع الشخصية. تتعرف إلى وجوه جديدة وتوسع دائرة إتصالاتك وتحتفل بجديد في آواخر الشهر، وقد تصادف في نهاية الشهر أموراً لم تتوقعها وربما مفاجأة جيدة أو لقاء يُزيّن حياتك ويُولّد الأحلام الجميلة.برج الجوزاءيدعمك كوكب فينوس ابتداءً من تاريخ 4 حتى تاريخ 27، وتكون الفترة هذه هي الأفضل، ثم ينتقل إلى برج الدلو ويكون في برج هوائي وفي منزلك التاسع وهو منزل الحظ بالنسبة لك. قد يحررك من بعض الأوضاع العالقة على الصعيد الشخصي أو العائلي. تسود الرومانسية أجواءك وقد تعيش عشقاً في هذه الأثناء أو تتعرف إلى شريك العمر إذا كنت خالي القلب. تتطلع إلى جديد أيضاً يتعلق بعلاقة لك قديمة أو يتقدم أحدهم لطلب يدك عزيزتي الجوزاء. تبحث عن جديد وتعيش بعض الاجواء الخاصة جداً وربما تتلقى عرضاً جيداً يتعلق بأحد الشركاء والذي قد يكون من برج الجدي أو الدلو أو الحوت أو الثور. تمتزج حياتك المهنية بحياتك العاطفية، فقد تقع بغرام زميل/ة في العمل. أو ربما تُبدي اهتماماً كبيراً بأحد الأشخاص أو تفرح لأنّ هذا الشخص يُبدي اهتماماً بك.برج السرطانيبدو شهر يناير 2023 واعداً اعتباراً من تاريخ 4. تعرف حباً ربما من النظرة الأولى وتعيش شغفاً كبيراً محتملاً، إمّا يبدأ الآن أو تتابع قصة بدأت السنة الماضية. تكون الأيام الأخيرة حافلة بالمستجدات والمفاجآت. كوكب فينوس بين تاريخ 4 و27، في برج الدلو يثير عواطف ومشاعر صاخبة ويتحدث عن علاقة فكرية وروحية مهمة تنشأ في الوقت هذا. من المعلوم أنّ مواليد السرطان يميلون بالفطرة إلى مواليد الدلو أو يشعرون تجاههم بإنجذاب وقد تحمل هذه الفترة شغفاً لأحدهم ربما. قد تكون الخيارات كثيرة أو ربما تعيش حيرة بين اتجاهين أو أكثر. تقع الفترة الحاسمة بين 22 و 31، مع إنتقال فينوس إلى برج الحوت ويبلور فكرة أو اتجاه ويتحدث عن حسم وقرار مصيري ربما للبعض.برج الأسديتراجع كوكب ماركور حتى تاريخ 17، وقد ينصحك بتأخير عمليات الشراء والبيع والاستثمارات التي تتعلق بقضية عاطفية حتى تتوضح أمامك الأمور. يتناغم فينوس في الدلو مع مارس في الجوزاء ابتداءً من تاريخ 4. لديك علاقة خاصة بحبيب أو شريك ويتحدث الفلك عن شراكة عاطفية وارتباط أو عن طلاق. يحذر المشهد الفلكي من أعداء متخفين يشوشون على علاقتك كما على نشاطاتك العامة وتحالفاتك الاجتماعية. تبرز قضية تعاون وتعاضد مع أحد الأصدقاء يعيد طرح بعض الإلتزامات، كما تبرز قضية تتعلق بالشريك يكون لها أثر على قرار تتّخذه. أنت مقتنع بمشروع لا بد من تنفيذه وقد تحاول أن تقنع الزوج أو الحبيب أو الشريك على مؤازرتك ودعمك في هذا المشروع لتحقيقه بأسرع وقت ممكن رغم ذلك تميل إلى التحرر من أي قيد وإلى الإستقلالية فيصعب عليك إقامة علاقة جيدة إذا كنت غير مرتبط.برج العذراءتُضطر إلى معالجة بعض الثغرات وطوي صفحة من العلاقات المهتزة. قد تستنفذ كل ما لديك من مقومات الصبر وتحتاج إلى حاضنة العمق العائلي من أجل إستقرارك النفسي، خاصةً إذا كنت تعاني من بلبلة في حياتك الزوجية أو العاطفية، لا يكفي وجود الشمس في الجدي حتى تحظى بالإطمئنان المرغوب. تتحمل ذنوب الآخرين أو مسؤولية تضاف إلى مسؤولياتك الضاغطة وتُحسن التصرف إزاءها. أنت أكثر الأبراج قدرة على إدارة هذه الشؤون ووضعها في إطارها الصحيح. قد تعاني الشهر هذا وتكون مضطرباً قليلاً. انتبه من الأيام الأخيرة من الشهر بسبب إنتقال كوكب فينوس إلى برج الحوت الذي يهدد بقطيعة أو فراق. أما إذا كنت عازباً فانتظر رسائل حب وإشارات تلتقطها، وبعضها سيفرحك جداً وستتجاهل بعضها الآخر. لا تستغرب إذا بذل أحدهم المستحيل لكسب قلبك.برج الميزانتكون الحياة العاطفية والرومانسية في أوجها في الشهر هذا، وربما أنت على طريق الزواج أو تزوجت منذ فترة قصيرة وتتابع طريقك بسلام. يشير المشهد الفلكي إلى انجذابك لأشخاص خارج إطارك العادي. وجود كوكب مارس في برج الجوزاء مع كوكبي ماركور وفينوس في الدلو يعتبر طالع مهماً جداً ويشير إلى قصة عاطفية غير اعتيادية وإلى مغازلات لطيفة وتردد بشأن خيار وفرص تأتي من أشخاص لم تتوقع منهم هذه المبادرات. يتناغم مارس مع فينوس حتى تخرج من عزلة ربما أنت حاصرت نفسك فيها، فتلتقي بأشخاص من خارج محيطك وفي ظروف مفاجئة جداً وغير متوقعة. يحدث ما يشبه السحر في حياتك فقد تقع في الغرام ربما وتعيش حالة غير عادية مع الحبيب. تكسر الرتابة التي سادت في وقت سابق وتشعر أنّ في داخلك جرأة وشجاعة لكي تعبّر عن نفسك بطريقة أكثر وثوقاً وأكثر صراحة من السابق من دون خجل. وجود كوكب فينوس في الدلو ابتداءً من تاريخ 4 حتى تاريخ 27، يغمرك بأجواء حالمة جداً ويجعلك لا تصدق ما يحصل معك من أحداث غريبة.برج العقربتجد ملاذك قرب أشخاص هادئين وحب متين وثابت ولا يحتاج أبداً إلى براهين وتكون الأيام الأولى من الشهر كما الأيام الأخيرة واعدة ورومانسية. تتاح لك فرص للتقرب ممن تحب أو تتلقي دعم من أفراد العائلة والأقرباء لإعادة الإتصال بحب قديم ربّما عرفت قيمته الآن، أو قد تجد حلولاً لاحتكاكات شخصية حصلت في الشهر الماضي. تجد الحب الحقيقي وتفكر ربما في زواج بعد تاريخ 27، عندما يدخل فينوس إلى برج الحوت ويجعلك تشعر أنّ الأمور أكثر إيجابية ويجعلك تطل على بعض الوعود الجديدة. تأخذك بداية الشهر إلى آفاق جديدة ومفترق ٱخر يطمئنك أو يجعلك تعرف حقيقة كانت غائبة عنك. تحتاج إلى أحد ليقف بجانبك في الوقت الصعب والبوح بمشاعره من دون تردد أو خجل. تستدرجك المشاعر الإيجابية والعميقة وعلى الآخر جعلك تحطم ترددك. يكون منتصف الشهر نقطة انطلاق وقد يكون سفراً يتعلق بالشأن العاطفي. يجب أن تكون متكتماً وحريصاً على معرفة كل التفاصيل وعدم المجازفة من دون حسابات حتى ينتهي الشهر هذا بسعادة.برج القوستمر بفترة عاطفية جيدة وواعدة جدا إبتداء من تاريخ 4 وحتّى 27 بالتحديد ويكون الحب على موعد معك إذا كان قلبك شاغراً. تتحدث الأفلاك عن تغيير ومفاجآت تحصل وعن رغبة لديك في إيجاد هذا الحب أو ملاقاة من يهتف إليه قلبك، لكن المهم أن تحافظ على إتزانك وأن لا تتهور في اتخاذ قرارات إرتجالية على أثر بعض الإنفعالات. كن متروياً جداً وانتبه لخطواتك حتى لا تحاسب عليها فيما بعد. أما إذا تعمدت القيام بخطوات مستفزة فستدفع الثمن. يجب أن تعلم أنّ كوكب مارس الذي يستقر في الجوزاء يُعقّد الأمور طوال الشهر ويُولّد مشاحنات ويتسبب في إشكالات قد لا تخطر في البال وحتى لو كان الوضع واعد. اعتباراً من تاريخ 18، ومع معاودة كوكب ماركور سيره، تتدفق عليك الحلول.برج الجديينعكس وضعك المهني على حياتك العاطفية التي تتطلب منك الحكمة في التصرفات والمسؤولية الكبرى أمام شوائب قد تطرأ. تستخلص أنّ الأسلوب والوسيلة مهمين جداً. سيطر على قرارك ولا تختار الهروب من حل مشكلة تتعلق بك. لا تظلم نفسك وكن عادلاً في مقاربتك للأمور. وجود كوكب فينوس في برج الدلو بين 24 و27، قد يضاعف من القلق. ثم تشعر لاحقاً بالحلول والانفراج. ابتداءً من 28 تزول أي هموم قد تطرأ في أول الشهر. يأتي الصفاء مع الأيام الأخيرة من الشهر وكن حريصاً على كلامك. قد يبدأ الشهر مع 4 أيام هادئة جداً، ويسود التفاهم ثم تتفاقم الأجواء قليلاً وربما على الصعيد العائلي أو مع الأصدقاء أو الشريك. لكن أنت عليك أن تتخطى الخلافات السطحية وتتجنب المواجهات.برج الدلوتمر بفترات جيدة ابتداءً من الأسبوع الثاني من الشهر هذا وتجد ما تبحث عنه إذا كنت خالي القلب أو إذا بدأت تشعر ربما بالملل. تتطور الأمور بصورة إيجابية وتخلق لك فرصاً رومانسية تتناغم مع مثاليتك وميلك للكمال. قد تكون متطلباً جداً في البداية، لكن ابتداءً من تاريخ 20، ومع دخول الشمس برجك. تتاح لك فرصاً استثنائية تجمعك مع من يشارك الأفكار والأحلام وربما الهواجس نفسها. لن تشعر بالملل في هذا الشهر الذي يحمل مفاجأت وتنوعاً في العلاقات والأجواء. قد ترغب بشيء وتناله أو تقوم بخطوة تؤدي إلى لقاءات وإحتفالات سعيدة وتظهر عن إيجابية مطلقة حتى لو لم يتجاوب القدر مع تمنياتك. أنت مستعد للإنفتاح والقبول وتلقي كل ما تحمله إليك الأقدار. قد تقدم على جديد برحابة صدر. تنتظرك مفاجآت أهمها قد يكون غرام من النظرة الأولى مع شخص ينال إعجابك جداً أو يجذبك بحضوره وتصرفاته. وكأنّ الشخص هذا يغير توجهاتك وتنجرف وراء ابتسامة توجه لك حتى من بعيد، وتحاول التقرب بأي ثمن. قد تلجأ إلى كل الوسائل لتنفيذ رغباتك أو تقوم أنت بالمبادرة.برج الحوتكن متحفظاً جداً على الصعيد العاطفي لأنّ شؤونك الشخصية ستُراوح مكانها أو تجد أنّ عواطفك تبرد بعض الشيء، أو أنّ علاقتك بالحبيب أو الشريك مهددة لسب أو لآخر. كوكب فينوس في الدلو من تاريخ 4 حتى 27، ربما يُولد بعض النزاعات او يثير قضايا أنت تحفظت عليها، خاصةّ وأنّ كوكب مارس في الجوزاء قد يُعكّر صفو علاقتك مع الشريك. في أواخر الشهر، ومع إنتقال فينوس إلى برج الحوت وتراجع ماركور أيضاً، تجد بعض الحلول لهذه الإشكالات، وربما تُدرك حقيقة مشاعرك وكيفية التصرف مع الحبيب. للأسف لن تشعر بالأمان قبل تاريخ 28 فتدرك في أواخر الشهر أنّ عليك إما الإنسحاب أو تعزيز العلاقة بتصرفات رقيقة كنت حتى الآن جاهلاً لها. يجب أن تكون متحفظاً تجاه بعض المغريات. يُوحي تراجع ماركور وهو كوكب الحب بالنسبة لك بأجواء ضبابية. كن حذراً من اتخاذ قرارات عاطفية وانصرف إلى نشاطات إجتماعية تعدك ربما في الأفضل.