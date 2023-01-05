Advertisement

منوعات

طائر يدخل الى موسوعة "غينيس"... اليكم ما فعله

Lebanon 24
05-01-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1026173-638085371869808281.jpg
Doc-P-1026173-638085371869808281.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية أنها سجلت أطول رحلة طيران من دون توقف لطائر على الإطلاق.

وقطع الطائر، وهو من نوع "غودويت" المعروف بمنقاره الطويل، مسافة 8495 ميلا (نحو 13500 كيلومترا) من دون أن يتوقف، عندما حلق من ولاية ألاسكا الأميركية إلى جزيرة تسمانيا جنوبي أستراليا.
Advertisement

وغادر الطائر، الذي ثبتت به شريحة إلكترونية لتتبع سيره، ألاسكا في 11 كانون الاول 2022 ثم هبط في تسمانيا بعد 11 يوما، في رحلة لم يحصل خلالها على وجبة طعام أو قسط من الراحة.

ونجح الطائر في كسر رقم قياسي سابق كان مسجلا لـ"غودويت" آخر، حيث طار لمسافة أبعد بمقدار 217 ميلا (حوالي 350 كيلومترا).

وقال إيريك وولر المسؤول بقطاع الحيوانات البرية في تسمانيا لموسوعة "غينيس"، إن الطائر الذي حطم الرقم القياسي "ربما فقد نصف وزنه أو أكثر أثناء الطيران المستمر نهارا وليلا".

وأضاف: "إذا هبط طائر غودويت على الماء فإنه يموت فورا. ليس لديه شيء يسبح به ولا طريقة للرسو على سطح الماء".

وتابع وولر: "لذلك إن كان الطائر قد سقط في المحيط من الإجهاد أو أن طقسا سيئا أجبره على الحط فوق الماء، كانت تلك ستكون نهايته".(سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2023-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2023-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:09 | 2023-01-05
14:00 | 2023-01-05
13:11 | 2023-01-05
11:00 | 2023-01-05
08:00 | 2023-01-05
07:54 | 2023-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website