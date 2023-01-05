رجل يبكي بحرقة يشغل رواد مواقع التواصل.. ما القصّة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، اليوم الخميس، مقطع فيديو مؤثراً لرجل مصري يبكي بحرقة، موجهاً رسالة لمن قام بسرقة كلبته، ومطالباً إياه بإعادتها.

وظهر في مقطع الفيديو الرجل وهو ينتحب، موجهاً رسالة للشخص الذي قام بسرقة كلبته، قال فيها: "دي كلبة شارع ومريضة وبتتعالج، وهذه رسالة لك، أنت لا تعرف النار التي بداخلي".

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