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منوعات

رجل يبكي بحرقة يشغل رواد مواقع التواصل.. ما القصّة؟

Lebanon 24
05-01-2023 | 13:11
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، اليوم الخميس، مقطع فيديو مؤثراً لرجل مصري يبكي بحرقة، موجهاً رسالة لمن قام بسرقة كلبته، ومطالباً إياه بإعادتها.
 
 
وظهر في مقطع الفيديو الرجل وهو ينتحب، موجهاً رسالة للشخص الذي قام بسرقة كلبته، قال فيها: "دي كلبة شارع ومريضة وبتتعالج، وهذه رسالة لك، أنت لا تعرف النار التي بداخلي".
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وبمنتهى الحزن والأسى حاول الرجل في رسالته استدرار عطف سارق كلبته، قائلاً: "أرجوك رجعهالي واجعلها لوجه الله، رجعهالي مع أي حد وأنا مسامحك والله، واللي انت عايزه أنا هعملهولك".


وتابع: "والله العظيم أنت حارق قلبي، أرجوك لو أنت تعرفني رجع لي الكلبة"، مؤكدًا، من خلال مقطع الفيديو المؤثر، أنه سيعطي من يعيد إليه كلبته ما يريد".


وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع البكاء الشديد لهذا الرجل الذي فقد كلبته، ومع استجدائه للسارق أن يعيد إليه كلبته المريضة، عبّر البعض عن تعاطفهم الشديد معه، بينما أبدى آخرون اندهاشهم لانتحاب الرجل على فقدانه كلبته.
 
المصدر: العربية نت
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