17
o
بيروت
16
o
طرابلس
4
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
4
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
"البيت الطائرة" يسيتقطب السيّاح.. ما سرّ "ملعب البطيخ"؟
Lebanon 24
05-01-2023
|
14:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
"البيت الطائرة" في الجزائر يستقطب كماً هائلاً من الزوار، وتعود شهرته لقصة رومانسية واقعية لا تختلف في تفاصيلها كثيراً عن أسطورة روميو وجولييت.
ففي قرية أقنوف أفقوس، التي تعني بالعربية "ملعب البطيخ"، الواقعة بولاية تيزي وزو شرقي الجزائر، نشأت علاقة عاطفية، جمعت بين الشاب "ح. شافع" (29 سنة) وفتاة اسمها "زهور" (وهو الاسم المتداول بين سكان البلدة)، لكنها انتهت بوفاته من دون أن يُحقّق حُلمه بالزواج منها، ومع مرور الوقت تحوّلت قصة الحب هذه إلى أسطورة متداولة من جيل إلى آخر.
Advertisement
تعود تفاصيل الرواية الأكثر تداولاً بين سكان قرية أقنوف أفقوس، إلى المفاجأة التي أقدم عليها الشاب "ح. شافع"، وكنيته "شعشوع" وهي كلمة أمازيغية تعني صاحب الشعر الكثيف، ببناء بيت اسمنتي على شكل طائرة بجناحين، ليجمعه في عش الزوجية بخطيبته "زهور"، تعبيراً على حبه الشديد لها، لكنه تعرض لحادث سير مأساوي في نهاية المطاف وتزوجت هي بغيره.
ويصر سكان القرية على المحافظة على البناية الأسطورية التي سعى لبنائها "شعشوع"، لاسيما أنها أضحت تستقطب كماً هائلاً من الزوار، وذلك تكريماً لمجهوداته التي بذلها في بناء هذا المنزل، من نقل للمعدات بواسطة جرار زراعي في قرية معروفة بصعوبة التضاريس والتواء طرقها.
وعند مدخل قرية أقنوف أفقوس يستذكر كل السكان قصة الحب الرومانسية التي جمعت "شعشوع" بـ"زهور"، حيث حولته من عامل بسيط في مجال النقل وحرفي في مجال البناء والزخرفة بالجبس إلى عاشق أسطوري. ولا يزال "البيت الطائرة"، الذي كانت فكرته الأصلية هي أربع غرف واسعة، اثنتان تطلان على الجناحين، والأخريان داخل المقصورة التي تطل على السكان القرويين، متواجداً في تلك المنطقة الجبلية الوعرة. ويمكن لأي زائر للقرية رُؤية الطائرة الإسمنتية الضخمة التي تكاد تغطي القرية بجناحيها المبسوطين من أعلى نقطة بالموقع.
المصدر: الحدث
Advertisement
الأكثر قراءة
ورقة المليون "جاهزة".. وهذا موعد طرحها في الاسواق
Lebanon 24
ورقة المليون "جاهزة".. وهذا موعد طرحها في الاسواق
03:15 | 2023-01-05
05/01/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تُثير الجدل.. شاهدوا كيف تناولت التبولة والجمهور يُهاجمها: "شو مقرفة"! (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي تُثير الجدل.. شاهدوا كيف تناولت التبولة والجمهور يُهاجمها: "شو مقرفة"! (فيديو)
04:22 | 2023-01-05
05/01/2023 04:22:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بغصة إعلامي شهير يُغادر لبنان نهائياً.. وابنته تودعه بكلمات مؤثرة (صور)
Lebanon 24
بغصة إعلامي شهير يُغادر لبنان نهائياً.. وابنته تودعه بكلمات مؤثرة (صور)
03:03 | 2023-01-05
05/01/2023 03:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عثر على مبلغ كبير من المال في جذع شجرة زيتون في الجنوب... هذه تفاصيل القصة كاملة (فيديو)
Lebanon 24
عثر على مبلغ كبير من المال في جذع شجرة زيتون في الجنوب... هذه تفاصيل القصة كاملة (فيديو)
07:54 | 2023-01-05
05/01/2023 07:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يُواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يُواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-01-05
05/01/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2023-01-05
طائر يدخل الى موسوعة "غينيس"... اليكم ما فعله
14:00 | 2023-01-05
بيع سمكة تونة في مزاد علني.. والسعر خيالي! (صور)
13:11 | 2023-01-05
رجل يبكي بحرقة يشغل رواد مواقع التواصل.. ما القصّة؟
11:00 | 2023-01-05
بالأسماء... تعرفوا إلى أغنى الحيوانات الأليفة في العالم! (صورة)
08:00 | 2023-01-05
بالفيديو... رونالدو يتناول العشاء في مطعم لبنانيّ!
07:54 | 2023-01-05
عثر على مبلغ كبير من المال في جذع شجرة زيتون في الجنوب... هذه تفاصيل القصة كاملة (فيديو)
فيديو
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
05/01/2023 23:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
05/01/2023 23:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
04:32 | 2023-01-03
05/01/2023 23:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact