Advertisement

منوعات

"البيت الطائرة" يسيتقطب السيّاح.. ما سرّ "ملعب البطيخ"؟

Lebanon 24
05-01-2023 | 14:09
A-
A+
Doc-P-1026228-638085504228244024.jpeg
Doc-P-1026228-638085504228244024.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
"البيت الطائرة" في الجزائر يستقطب كماً هائلاً من الزوار، وتعود شهرته لقصة رومانسية واقعية لا تختلف في تفاصيلها كثيراً عن أسطورة روميو وجولييت.


ففي قرية أقنوف أفقوس، التي تعني بالعربية "ملعب البطيخ"، الواقعة بولاية تيزي وزو شرقي الجزائر، نشأت علاقة عاطفية، جمعت بين الشاب "ح. شافع" (29 سنة) وفتاة اسمها "زهور" (وهو الاسم المتداول بين سكان البلدة)، لكنها انتهت بوفاته من دون أن يُحقّق حُلمه بالزواج منها، ومع مرور الوقت تحوّلت قصة الحب هذه إلى أسطورة متداولة من جيل إلى آخر.
Advertisement


تعود تفاصيل الرواية الأكثر تداولاً بين سكان قرية أقنوف أفقوس، إلى المفاجأة التي أقدم عليها الشاب "ح. شافع"، وكنيته "شعشوع" وهي كلمة أمازيغية تعني صاحب الشعر الكثيف، ببناء بيت اسمنتي على شكل طائرة بجناحين، ليجمعه في عش الزوجية بخطيبته "زهور"، تعبيراً على حبه الشديد لها، لكنه تعرض لحادث سير مأساوي في نهاية المطاف وتزوجت هي بغيره.


ويصر سكان القرية على المحافظة على البناية الأسطورية التي سعى لبنائها "شعشوع"، لاسيما أنها أضحت تستقطب كماً هائلاً من الزوار، وذلك تكريماً لمجهوداته التي بذلها في بناء هذا المنزل، من نقل للمعدات بواسطة جرار زراعي في قرية معروفة بصعوبة التضاريس والتواء طرقها.


وعند مدخل قرية أقنوف أفقوس يستذكر كل السكان قصة الحب الرومانسية التي جمعت "شعشوع" بـ"زهور"، حيث حولته من عامل بسيط في مجال النقل وحرفي في مجال البناء والزخرفة بالجبس إلى عاشق أسطوري. ولا يزال "البيت الطائرة"، الذي كانت فكرته الأصلية هي أربع غرف واسعة، اثنتان تطلان على الجناحين، والأخريان داخل المقصورة التي تطل على السكان القرويين، متواجداً في تلك المنطقة الجبلية الوعرة. ويمكن لأي زائر للقرية رُؤية الطائرة الإسمنتية الضخمة التي تكاد تغطي القرية بجناحيها المبسوطين من أعلى نقطة بالموقع.
المصدر: الحدث
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2023-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2023-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2023-01-05
14:00 | 2023-01-05
13:11 | 2023-01-05
11:00 | 2023-01-05
08:00 | 2023-01-05
07:54 | 2023-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website