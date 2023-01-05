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برجك اليوم

Lebanon 24
05-01-2023 | 22:52
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الحمل
يضعك أحد الزملاء اليوم أمام خيار مهم يبث فيك الحماسة والاندفاع، كن حذراً في تعاملك مع أشخاص قد لا يكونون أهلاً للثقة
الثور
 تعيش توتراً وتأسّفاً وتحول ظروف خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الأشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها
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الجوزاء
 يوم واعد جداً على صعيد اتصالاتك المهنية والشخصية على السواء وحسم الأمور بهدوء
السرطان
 تمر بيوم دقيق من الاختبارات، لكن النجاح يكون حليفك مهما اشتدت الصعاب
الأسد
 تتحسن الأمور إيجابياً في مصلحتك في زمن قياسي، وهذا ما يرفع من معنوياتك لتُقبل على عملك بحماسة كبيرة
العذراء
دافع عن معظم مشاريعك وأفكارك هذا اليوم ولا تتراجع قيد أنملة، فالجميع يسعى ليدفعك إلى اتخاذ قرارات صعبة
الميزان
يشكل مركور وأورانوس طالعاً يشير إلى السيطرة على الأوضاع، إذا كنت تعمل على مشروع ثقافي أو فكري بشكل خاص
العقرب
تتعاون مع الزملاء بإيجابية كبيرة، فيكون ذلك ولا شك محل تقدير واحترام كل من حولك
القوس
تشعر بتناغم مهني لم تلحظ من قبل على الإطلاق، وتتوضّح الصورة التي أظهرتها للآخرين
الجدي
 يتحدّث هذا اليوم عن وحدة ربما تقدّرها جدّاً، وعن فوضى في حياتك المهنية تهرب منها
الدلو
تواجه الكثير من المعترضين على أفكارك الإصلاحية، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الأمور قريباً
الحوت
مشاريع مهمة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستخفاف بأي شيء أو إهماله
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