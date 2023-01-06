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بعدما باحت بسرّها.. توفيت عن عمر يناهز 115 عاما

Lebanon 24
06-01-2023 | 16:00
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توفيت بيسي هندريكس وهي أكبر معمرة في أميركا عن عمر يناهز 115 عاما.

وعندما بلغت عامها 110، كشفت هندريكس أن سرّ الحياة الطويلة والناجحة هو "العمل الشاق". 

وقالت مديرة مركز شادي أوكس للرعاية خلال عيد ميلاد هندريكس في عام 2019: "الإرادة القوية وحب الأسرة يحافظان على استمرار بيسي هندريكس. إنها تقدر الحياة كثيرا".
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وعاشت هندريكس مع 3 من أبنائها، و9 من أحفادها، و28 من أبناء الأحفاد، و42 من أبناء أبناء الأحفاد. (روسيا اليوم)


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