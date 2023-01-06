جريمة مروعة... قتل أطفاله الخمسة وحماته وزوجته رمياً بالرصاص ومن ثمّ انتحر!

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قتل رجل من ولاية يوتا الأميركية، بالرصاص أطفاله الخمسة، وحماته وزوجته، ثم قتل نفسه، وذلك بعد أسبوعين من تقدم زوجته بطلب الطلاق، وفقا للسلطات والسجلات العامة.وكشفت الشرطة أيضا خلال مؤتمر صحفي، أن الضباط حققوا مع الرجل البالغ من العمر 42 عاما وعائلته قبل عامين، مما يشير إلى احتمال وجود مشاكل سابقة داخل المنزل.وقال رئيس البلدية جيفري تشيسنوت: "هذه ضربة هائلة للعديد من العائلات التي أمضت ليالٍ عديدة مع أفراد العائلة تلك"، مضيفا أن الأم شوهدت في يوم الجريمة بإحدى كنائس الولاية. (سكاي نيوز)