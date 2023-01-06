16
o
بيروت
18
o
طرابلس
6
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
طعن شقيقته حتّى الموت... وهذه ملابسات الجريمة!
Lebanon 24
06-01-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت منطقة الهرم في محافظة الجيزة في مصر واقعة مأساوية، حيث أقدم شاب على إنهاء حياة شقيقته؛ بسبب اعتراضها على العمل خادمة في إحدى الشقق السكنية وإعطائه المبلغ المتفق عليه ليشتري المخدرات؛ الأمر الذي أثار غضبها وتسبب في حدوث مشادة بينهما؛ مما دفع شقيقها إلى طعنها في صدرها باستخدام سلاح أبيض.
Advertisement
وعلى الفور تم نقل جثة المجنى عليها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ومباشرة التحقيقات. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
المأساة تهزّ جورج وسوف.. نجله وديع يُفارق الحياة!
Lebanon 24
المأساة تهزّ جورج وسوف.. نجله وديع يُفارق الحياة!
16:10 | 2023-01-06
06/01/2023 04:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات.. ماذا جرى في محيط الضّاحية؟
Lebanon 24
قبل ساعات.. ماذا جرى في محيط الضّاحية؟
04:59 | 2023-01-06
06/01/2023 04:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل في غيبوبة... إبن جورج وسوف في المستشفى وحالته حرجة
Lebanon 24
دخل في غيبوبة... إبن جورج وسوف في المستشفى وحالته حرجة
04:09 | 2023-01-06
06/01/2023 04:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
المغنية تدخل القفص
Lebanon 24
المغنية تدخل القفص
05:15 | 2023-01-06
06/01/2023 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع إضافيّ بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع إضافيّ بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-01-06
06/01/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2023-01-06
بعدما باحت بسرّها.. توفيت عن عمر يناهز 115 عاما
12:02 | 2023-01-06
انتقام غامض.. جريمة قتل بشعة تهز هذه المنطقة
11:00 | 2023-01-06
جريمة مروعة... قتل أطفاله الخمسة وحماته وزوجته رمياً بالرصاص ومن ثمّ انتحر!
08:00 | 2023-01-06
عمره 25 سنة... تعرفوا على أصغر ملياردير في العالم
06:50 | 2023-01-06
جلسة غريبة... أوّل محامي "روبوت" سيُدافع عن متّهم في هذا التاريخ!
05:00 | 2023-01-06
فقدانه عذريته ومشاهد حميمة لميغان... اليكم ما سيتضمنه الكتاب الجديد للأمير هاري
فيديو
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
07/01/2023 01:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
07/01/2023 01:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
04:32 | 2023-01-03
07/01/2023 01:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact