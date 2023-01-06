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طعن شقيقته حتّى الموت... وهذه ملابسات الجريمة!

Lebanon 24
06-01-2023 | 14:00
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شهدت منطقة الهرم في محافظة الجيزة في مصر واقعة مأساوية، حيث أقدم شاب على إنهاء حياة شقيقته؛ بسبب اعتراضها على العمل خادمة في إحدى الشقق السكنية وإعطائه المبلغ المتفق عليه ليشتري المخدرات؛ الأمر الذي أثار غضبها وتسبب في حدوث مشادة بينهما؛ مما دفع شقيقها إلى طعنها في صدرها باستخدام سلاح أبيض.
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وعلى الفور تم نقل جثة المجنى عليها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ومباشرة التحقيقات. (روسيا اليوم)
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