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انتقام غامض.. جريمة قتل بشعة تهز هذه المنطقة

Lebanon 24
06-01-2023 | 12:02
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تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بقرية كفر الواصلين بمنطقة أطفيح بمحافظة الجيزة المصرية، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص، وترك جثته في الطريق بمنطقة أطفيح في محافظة الجيزة.
 
وفي التفاصيل، تبين أن عددا من الأشخاص أقدموا على قتل شخص، بإطلاق أعيرة نارية عليه وقطع رقبته ووضعها بجوار جثته، على إثر خلافات بينهم لتسبب الضحية في وفاة والدة المتهمين بعدما صدمها بسيارة منذ 4 سنوات في الجيزة، حسبما ذكر موقع القاهرة 24.
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وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى موقع الحادث وعثروا على الجثة، وتبين أنها لأحد الأشخاص يبلغ من العمر 43 عاما ويدعى الكحيل محمد، وتم نقل الجثة عبر مرفق الإسعاف إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق. (روسيا اليوم) 
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