الحمل

يشير هذا اليوم الى آفاق مهنية جديدة وواسعة، وإلى مشاريع كثيرة تخطط لها منذ مدة.

الثور

تبحث ابتداءً من هذا اليوم في مسألة مهنية مهمة تتعلق بك سواء أكانت مالية أم اقتصادية أم شخصية.

الجوزاء

يدعوك هذا اليوم المليء بالسلبيات إلى عدم التورط في قضايا أكبر منك، وخصوصاً أن رياح التغيير بدأت تعصف باتجاهك.

السرطان

أفكارك المميزة تمنحك القوة في مواجهة الزملاء، لكن لا تستهلك كل رصيدك في مواجهة واحدة.

الأسد

يدعم هذا اليوم بشكل كبير مشاريعك الشخصية، ويتحدّث عن مبادرة جديدة حتى آخر الشهر.

العذراء

ينذر هذا اليوم بحالة أقل وهجاً من السابق وأكثر تعقيداً، ومع ذلك تجد نفسك قادراً على التقدم بخطى ثابتة جداً.

الميزان

ابتعد عن بعض المناورين والمتطفلين على أعمالك وكن يقظاً جداً لأن أحدهم يحاول وضع العصي في دواليب مشاريعك.

العقرب

تضطر إلى التكيّف مع المستجدات أو إلى تقديم تبريرات وتفسيرات، أو يسود جو من سوء التفاهم مع بعض الأصدقاء.

القوس

يولّد هذا اليوم بعض الاحتكاكات، إلاّ أنه يزيدك إشراقاً وسحراً وجاذبية وقدرة على التخلص من أكبر العراقيل.

الجدي

يطرأ اليوم ما يبشر بيوم دقيق من التجارب المرة، لكن النجاح يكون حليفك في نهاية المطاف.

الدلو

يوم مناسب جداً بالإجمال ويتحدث عن تقدير أو ترفيع أو مكافأة ومناسبات كثيرة تشارك فيها.

الحوت