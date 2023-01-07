بأعجوبة.. هكذا نجت امرأة وطفلها من حادث سير مروع (صور)

بأعجوبة نجت امرأة كانت تقطع الشارع من ممر مخصص للمشاة برفقة طفلها، من حادث سير مروع في أحد شوارع موسكو.

ووقع الحادث في شارع سيفاستوبول يوم الخميس الماضي، نتيجة لاصطدام سيارة من طراز "بورش" كانت تسير بسرعة عالية في الاتجاه المعاكس بسيارة من طراز "سكودا" كانت تنوي الالتفاف في المكان المخصص لذلك، كما اصطدمت "بورش" بسيارة ثانية "فوكس واغن" كانت قادمة من الجهة المقابلة.

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وفي لحظة وقوع الحادث كان عدد من الأشخاص يقطعون الشارع عبر ممر المشاة، ومن بينهم امرأة تدفع عربة طفلها أمامها. وتسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص، في حين لم تصب المرأة وطفلها بأي أذى.

وأفاد مكتب المدعي العام في موسكو أن المتسبب بالحادث هو سائق "بورش" البالغ من العمر 31 عاما وكان يقود سيارته في الاتجاه المعاكس. (روسيا اليوم)