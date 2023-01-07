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إكتشاف جديد يهزّ سيناريوهات تطوّر الكون.. ماذا أظهر التليسكوب "جيمس ويب"؟ (صورة)

Lebanon 24
07-01-2023 | 08:27
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توصّل العلماء إلى اكتشاف جديد، بفضل تلسكوب "جيمس ويب"، ويتمثل في سيناريو جديد لكيفية تشكل مجرات شابة تشبه مجرة "درب التبانة" التي تنتمي إليها المجموعة الشمسية.


وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بأن تليسكوب "جيمس ويب"، التابع لوكالة "ناسا" الأميركية، التقط صورا جديدة لمجرات شابة عمرها مليارات السنوات تشبه "درب التبانة"، التي تحمل اسماً آخر هو "الطريق اللبني".
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ويساعد اكتشاف هذه المجرات، التي تحتوي على قضبان نجمية، في تنقيح النظريات حول تطور الكون، كما يقول الباحثون، الذين يعمل بعضهم في جامعة أوستن في ولاية تكساس الأميركية.


وتؤدي القضبان النجمية دوراً محورياً في تطور المجرات عن طريق ضخ الغاز في مناطقها المركزية والمساهمة في تكوين النجوم، بحسب دراسة منشور في دورية "The Astrophysical Journal Letters".


ويقول الباحثون في الدراسة الجديدة إن الصور التي جمعها التلسكوب السابق "هابل"، لم تسبق أن كشفت السمات النجمية لهذه المجرات. وعلى سبيل المثال، ثمة مجرة ضلعية يطلق عليها اسم "EGS-23205" ، كانت الصور التي التقطت لها عبر "هابل" تظهر أنها أكبر بقليل من "علامة على قرص صلب، لكن الصور التي جمعها التلسكوب الجديد "جيمس ويب"، تظهر أنها مجرة حلزونية جميلة مع وجود قضبان نجمية واضحة".
 
المصدر: اندبندنت-سكاي نيوز
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