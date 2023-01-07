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أصبح اباً للمرة الـ60... اليكم قصته

Lebanon 24
07-01-2023 | 22:58
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أصبح رجل باكستاني يبلغ من العمر 50 عاما، ولديه 3 زوجات، أبا للمرة الـ60.

وفي تغريدة على "تويتر"، رحب، سردار جان محمد خان خلجي، بابنه رقم 60 وأطلق عليه اسم حاج خوشال خان.

وسردار جان طبيب يعيش بالقرب من مدينة كويتا، ولديه عيادة في منزله، معروف في المجتمع بأسرته الضخمة. وعلى الرغم من أن لديه 60 طفلا، يأمل في الزواج برابعة لإنجاب المزيد.
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وذكر أن 5 من أبنائه فارقوا الحياة. وحاليا جميع أطفاله الآخرين بصحة جيدة.

وقال جان: "لقد طلبت من جميع أصدقائي مساعدتي في العثور على فتاة لزواجي الرابع". ومضى يقول إنه يتطلع إلى إنجاب المزيد من الأطفال، مع تفضيل البنات أكثر من الأبناء.

وعلى الرغم من بحثه عن زوجة جديدة، إلا أن زوجاته الثلاث أخبرنه بأنهن سعداء بإنجاب المزيد من الأطفال.

وبالإضافة إلى توسيع عائلته بشكل أكبر، يريد جان الحصول على منزل يمكنه استيعاب جميع أفراد أسرته.

وفيما يتعلق بالأنشطة الترفيهية، أشار جان إلى أنه يحب السفر مع أسرته، لكن المسألة باتت مستحيلة، لأنه سيحتاج إلى عدة سيارات ليأخذ جميع أفراد عائلته في رحلة.

ويحلم جان أن يصطحب أطفاله إلى كل أنحاء البلاد، قائلا: "إذا أعطتني الحكومة حافلة، يمكنني بسهولة اصطحاب جميع أطفالي إلى كل باكستان".

وعندما سئل كيف يتذكر جميع أسماء أطفاله، قال مازحا: "لما لا؟"(desiblitz)

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