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منوعات
العثور على أشلاء جثة في دولة عربيّة... ماذا كشفت التحقيقات عن الجريمة المروّعة؟
Lebanon 24
08-01-2023
|
08:00
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في جريمة جديدة سجلتها الأجهزة الأمنية في اليمن، عثر على جثة مقطعة في محافظة تعز.
وأوضحت الأجهزة الأمنية في مديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز، أنه تم العثور على جثة مواطن فقد قبل أشهر من محله الذي يبيع فيه الفحم في مدينة التربة.
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وقالت مصادر إن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة مواطن يدعى "قاسم أحمد حسن برودي الزبيدي"، مقطعة في أكياس مدفونة في عزلة "حصبرة" القريبة من مدينة التربة.
وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية بالشمايتين تمكنت من القبض على المتهمين بقتل المجني عليه "قاسم الزبيدي" وهم أحد العاملين معه في المحل وزوجته.
وأكدت المصادر أن تم العثور على جثة المجني عليه "الزبيدي" بعدما اعترفت زوجة العامل بجريمة القتل وأن جثة المجني عليه تم دفنها في عزلة حصبرة القريبة من مدينة التربة. (سكاي نيوز)
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