جريمة مروعة.. قطع رأس زوجته وأرسل سيلفي معها لأهلها

جريمة بشعة روعت قرية مصرية، صباح اليوم الأحد، حيث ذبح شاب زوجته وفصل رأسها عن جسدها، وأرسل الرأس لأسرتها، ثم التقط سيلفي بجانب الجثة، وطلب حضور وسائل الإعلام للتصوير معه.



وفي التفاصيل، شهدت قرية تيرة التابعة لمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية شمال مصر، الجريمة المروعة حينما أقدم شاب على ذبح زوجته وإرسال رأسها لأهلها.

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وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، حيث تبين أن الزوج ويدعى حمادة العجوز، يجلس بجانب جثة زوجته مفصولة الرأس ويتحدث في بث مباشر على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعندما حاول ضباط المباحث القبض عليه أمسك أبناءه الثلاثة وهدد بذبحهم.



وتبين أن خلافات نشبت بين الزوج وزوجته وتدعى (ز.إ.ف 26 عامًا)، اضطر على إثرها لذبحها، فيما تبين أن الزوجين متزوجان منذ 9 سنوات.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، والسيطرة عليه وإنقاذ الأبناء. (العربية)