الحمل

إذا بدت لك الأجواء دقيقة لمواجهة مع أحد الزملاء، فاعلم أنها تسير نحو التصعيد، وقد تتحول إلى احتكاكات كبيرة

الثور

تهوّرك وتصرفك غير المدروسين تجاه الزملاء، قد يدفعانك إلى ارتكاب أخطاء غير متعمدة، فتريث حتى تتجنّب ذلك

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الجوزاء

تستاء بسبب فشل مهني بسيط أو غيره أو ربما بشأن صفقة مهمة، تجنب الأجواء المشحونة بالانفعالات

السرطان

لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك

الأسد

تقدم على تغيرات جذرية في العمل، وتشعر بأنّ الحياة تتجاوب معك بلا عراقيل ووفقاً لما خططت له

العذراء

ربّما تختلف مع الزملاء ويسود النفور بينك وبينهم، لكن الأمور سرعان ما تعود إلى أفضل مما كانت

الميزان

هذا اليوم مهم جداً يحمل إليك نجاحاً باهراً شرط التعامل مع الأمر الواقع بهدوء وحكمة ومسؤولية

العقرب

لا تستبعد تعاوناً مع فئات جديدة وتبدّلاً لبعض الأوضاع بحيث تضع حدّاً لشراكة أو لتعاون قديم

القوس

تتمتع بنشاط ذهني وجسدي باهر وتركّز اهتماماتك على بعض المكاسب المالية المحتملة

الجدي

تنطلق بمسيرة مهنية واعدة تدوم سنة كاملة تحصد في نهايتها نتائج باهرة تكون مدار حديث الأوساط المهنية والاقتصادية

الدلو

عليك أن تجد حلولاً جذرية للمشكلات التي قد تعترضك اليوم، وقد تجبر على اتخاذ قرارات نهائية

الحوت

محطة جديدة في حياتك المهنية، ومستقبل واعد ينتظرك إذا حافظت على المبادىء التي انطلقت منها