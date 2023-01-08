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حادث يحبس الأنفاس... انقلاب شاحنة كاد يؤدي الى كارثة

Lebanon 24
08-01-2023 | 23:08
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رصد شريط فيديو لحظات صادمة لانقلاب شاحنة ثقيلة كادت تؤدي إلى حدوث كارثة أكبر.

وأظهر الفيديو، الذي نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الأحد، شاحنة نقل ثقيلة كانت تسير على الخط السريع "أم 11" في إنجلترا.
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وعند انحناءة في الطريق، انقلبت الشاحنة مع القاطرة الضخمة التي كانت معها على مسار آخر في الطريق.

 ولحسن الحظ وقع الحادث قبل لحظات من وصول شاحنة صغيرة من نوع "فان" كانت تسير في المسار الذي انقلبت عليه الشاحنة.

وقالت الصحيفة إن سائقا كان في طريقه من رومفورد ، شرق لندن، إلى بيشوبس ستورتوفرد، شمال شرقي العاصمة البريطانية صوّر الحادثة بالصدفة.

وذكر السائق، الذي فضّل أن يبقى اسمه مجهولا، أن انقلاب الشاحنة أحدث اضطرابا لدى السائقين المحيطين بها.

وأضاف أن الحركة في الطريق السريع كانت خفيفة، ولم يكن هناك شيء غير مألوف حتى وقوع الحادث بعد ظهيرة السبت.

ولفت إلى أنه عند دخول المنعطف المؤدي إلى طريق "أم 11" لاحظ أن المقطورة بدأت في الانحناء ثم السقوط.

وتبين أن الشاحنة قطعت الحاجز الآمن الذي يفصلها عن الجانب الأيمن، قبل أن تنزلق هناك.

وأصيب السائق بجروح طفيفة مثل الكدمات، لكنها وصفت بغير المهددة للحياة. (سكاي نيوز عربية) 
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