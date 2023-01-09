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"والله ما فطرت من الصبح".. إهانة عامل نظافة تُشعل مواقع التواصل

Lebanon 24
09-01-2023 | 08:52
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في واقعة مؤثرة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، أظهر مقطع فيديو إهانة عامل نظافة في مدينة بورسعيد المصرية من موظفي الحي بالمدينة بعد مصادرة العربة التي يعمل عليها لكسب قوت يومه.
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وظهر في المقطع الذي صوره أحد سكان المنطقة، ضابط يأخذ عربة قمامة من عامل ويضعها على سيارة نقل. وكان عامل النظافة يتوسل إليه بترك عربته التي لا يملك شيئا غيرها، وكان يرجوه قائلا: "أقسم لك بالله العظيم أنا مروح.. أنا على أد حالي.. والله ما فطرت من الصبح"، ولم يظهر من الموظف أي ردة فعل غير أنه يقوم بتصوير العربة، والتحدث بهاتفه، كما دفع العامل وأهانه.

من جانبه أكد حمادة الرفاعي، مصور الواقعة، أنه لم يتدخل لإنقاذ العامل وفضّل تصوير المقطع حتى يصل للمسؤولين وتتم محاسبة هذا الموظف.
وتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو وأعادوا نشره على "فيسبوك" وتويتر" بكثافة تحت عنوان "عامل نظافة في بورسعيد حقك علينا"، حتى يصل لأكبر عدد ممكن من الناس. (العربية) 

المصدر: العربية
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