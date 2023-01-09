15
o
بيروت
16
o
طرابلس
5
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
5
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
"والله ما فطرت من الصبح".. إهانة عامل نظافة تُشعل مواقع التواصل
Lebanon 24
09-01-2023
|
08:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
في واقعة مؤثرة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، أظهر مقطع فيديو إهانة عامل نظافة في مدينة بورسعيد المصرية من موظفي الحي بالمدينة بعد مصادرة العربة التي يعمل عليها لكسب قوت يومه.
Advertisement
وظهر في المقطع الذي صوره أحد سكان المنطقة، ضابط يأخذ عربة قمامة من عامل ويضعها على سيارة نقل. وكان عامل النظافة يتوسل إليه بترك عربته التي لا يملك شيئا غيرها، وكان يرجوه قائلا: "أقسم لك بالله العظيم أنا مروح.. أنا على أد حالي.. والله ما فطرت من الصبح"، ولم يظهر من الموظف أي ردة فعل غير أنه يقوم بتصوير العربة، والتحدث بهاتفه، كما دفع العامل وأهانه.
من جانبه أكد حمادة الرفاعي، مصور الواقعة، أنه لم يتدخل لإنقاذ العامل وفضّل تصوير المقطع حتى يصل للمسؤولين وتتم محاسبة هذا الموظف.
وتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو وأعادوا نشره على "فيسبوك" وتويتر" بكثافة تحت عنوان "عامل نظافة في بورسعيد حقك علينا"، حتى يصل لأكبر عدد ممكن من الناس. (العربية)
المصدر:
العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتباراً من الغد.. ماذا سيفعل مصرف لبنان بشأن "صيرفة"؟
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. ماذا سيفعل مصرف لبنان بشأن "صيرفة"؟
13:52 | 2023-01-08
08/01/2023 01:52:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعز كانون الطقس المستقر مستمر ولكن.. منخفض جوي وكتل باردة سيضربان لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
بعز كانون الطقس المستقر مستمر ولكن.. منخفض جوي وكتل باردة سيضربان لبنان في هذا الموعد
01:40 | 2023-01-09
09/01/2023 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للأسف... هذا ما توقعه ميشال حايك لسلطان الطرب قبل أيام من وفاة ابنه (فيديو)
Lebanon 24
للأسف... هذا ما توقعه ميشال حايك لسلطان الطرب قبل أيام من وفاة ابنه (فيديو)
01:53 | 2023-01-09
09/01/2023 01:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون صباحاً
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون صباحاً
03:30 | 2023-01-09
09/01/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل ارقاما قياسية من جديد.. اليكم التسعيرة عصراً في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل ارقاما قياسية من جديد.. اليكم التسعيرة عصراً في السوق الموازية
09:40 | 2023-01-09
09/01/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:00 | 2023-01-09
"لقد قتلت شخصين"... لعبة تؤدي لمداهمة منزل شاب! (فيديو)
08:00 | 2023-01-09
هربت الى "داعش" وروّجت للارهاب... اليكم قصتها كاملة
07:00 | 2023-01-09
متعهدة دفن تبيع اعضاء المتوفين باستمارات مزورة.. تفاصيل مروعة عما كانت تفعله
05:00 | 2023-01-09
خلال سرقته أحد المطاعم... 9 رصاصات انهت حياته
02:00 | 2023-01-09
أدخلت أربعة كيلوغرامات من الكوكايين إلى مصر... اليكم ما حصل
01:53 | 2023-01-09
للأسف... هذا ما توقعه ميشال حايك لسلطان الطرب قبل أيام من وفاة ابنه (فيديو)
فيديو
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
09/01/2023 19:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
09/01/2023 19:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
09/01/2023 19:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact