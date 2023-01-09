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رسالة في زجاجة تعود لصاحبها بعد 37 عاماً! (فيديو)

Lebanon 24
09-01-2023 | 14:00
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وجد رجل من ولاية كنتاكي الأميركية زجاجة كان ألقى بها في المحيط قبالة ساحل بولاية فلوريدا أثناء رحلة عندما كان طفلاً في العاشرة من عمره وتحتوي على رسالة.
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ولفت في مقطع مصوّر، إلى أن تلك الزجاجة وجدت طريقها بشكل ما للعودة إليه بعد 37 عاماً، وفي 13 تشرين الأول.
 
وقد جرفت الزجاجة على الشاطئ في مدينة سيباستيان، على بعد حوالي 20 كيلومتراُ من المكان الذي ألقى بها هيلر في الماء.
 
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