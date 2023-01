فضيحة التاج ومحاولة تسميم الأميرة شارلوت.. هاري يخرج عن صمته!

Advertisement

دفع ادعاء "سام" من قبل الصحافة البريطانية الأمير هاري إلى حافة الهاوية، حيث تم اتهام ميغان ماركل بمحاولة تسميم الأميرة شارلوت خلال حفل زفافها.وقام دوق ساسكس بالحديث عن بعض الحوادث التي حصلت معه وزوجته ميغان، في مذكراته "سبير" التي طال انتظارها، والتي تتصدر عناوين الصحف قبل إصدارها في 10 كانون الثاني.وقاضى هاري شركة "Associated Newspapers Limited"، التي تمتلك صحيفة "The Mail on Sunday"، وصحيفة "The Express" بعد اتهامات وجهت لزوجته بإعطاء الأميرة شارلوت أزهارا مميتة.هذا وتحدث هاري عن الهجمات الإعلامية الشرسة التي نفذت ضد زوجته، وكيف اتهمت الصحف البريطانية بشكل مثير ماركل بتعريض حياة شارلوت للخطر، بعد ارتداء الفتيات الصغيرات تيجاناً تحتوي على زنبق الوادي خلال الزفاف عام 2018.وكتب الدوق أن الزهرة، التي يمكن أن تكون "سامة" إذا ابتلعها الأطفال، تم تضمينها في تيجان الرأس البيضاء الرائعة، وهي خيار تقليدي للعرائس الملكيات لاستخدامها في يوم زفافهن، وظهرت الزهرة في زواج كل من الأميرة ديانا وكيت ميدلتون.وعلى الرغم من أنه قد يبدو وكأنه مشهد من فيلم "Breaking Bad"، إلا أنه صحيح أن الزهرة يمكن أن تكون مميتة إذا تم أكلها. ومع ذلك، أوضح هاري أن فرص حدوث ضرر قاتل ضئيلة.وكتب أن رد الفعل على تناول زنبق الوادي في معظم الحالات هو "عدم الراحة"، وقال إنه "نادراً جداً" أن ينتهي مثل هذا الحادث بالموت.واستمرت الصحف تستخدم صورة "ابنة أخيه المسكينة" وهي تعطس، والتي بدت وكأنها "تتعذب" إلى جانب ماركل، التي كانت هادئة، "متجاهلة الموت الوشيك للملاك الصغير"، على حد تعبيرهم.وقال الأمير هاري إن ميغان لم تتخذ "القرار المتهور" المزعوم باستخدام الزهرة، وأن التيجان "صنعها بائع زهور محترف".وكتب في مذكراته: "لا شيء من هذا يهم، فقصة القاتلة ميغان كانت جيدة جداً بحيث لا يمكن تفويتها من طرف الصحيفة".