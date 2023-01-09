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منوعات
محاولة لسرقة تمثال رمسيس الثاني.. هكذا كشف الأمر
Lebanon 24
09-01-2023
|
23:00
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تمكّن حراس المنطقة الأثرية بالمحجر القديم بمدينة أسوان، من ضبط أشخاص أثناء قيامهم بالحفر بجوار تمثال رمسيس الثاني لمحاولة سرقته.
وأفاد المشرف العام على السياحة والآثار بأسوان، الدكتور عبد المنعم سعيد، بأنه تلقى بلاغًا من حراس المنطقة الأثرية في المحجر القديم بمدينة أسوان، وأنهم أثناء مرورهم على المنطقة وجدوا أشخاصا يقوموا بالحفر والتنقل بجوار تمثال رمسيس الثاني.
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جرى التحفظ على المتهمين وإخطار شرطة السياحة والآثار، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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