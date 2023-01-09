Advertisement

منوعات

محاولة لسرقة تمثال رمسيس الثاني.. هكذا كشف الأمر

Lebanon 24
09-01-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1027242-638088951712663771.jpg
Doc-P-1027242-638088951712663771.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكّن حراس المنطقة الأثرية بالمحجر القديم بمدينة أسوان، من ضبط أشخاص أثناء قيامهم بالحفر بجوار تمثال رمسيس الثاني لمحاولة سرقته.


وأفاد المشرف العام على السياحة والآثار بأسوان، الدكتور عبد المنعم سعيد، بأنه تلقى بلاغًا من حراس المنطقة الأثرية في المحجر القديم بمدينة أسوان، وأنهم أثناء مرورهم على المنطقة وجدوا أشخاصا يقوموا بالحفر والتنقل بجوار تمثال رمسيس الثاني.
Advertisement


جرى التحفظ على المتهمين وإخطار شرطة السياحة والآثار، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2023-01-10
23:19 | 2023-01-09
23:00 | 2023-01-09
23:00 | 2023-01-09
16:00 | 2023-01-09
15:28 | 2023-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website