بعد نحو 40 عاماً من الدوران حول الأرض سقط قمر "ناسا".. هل من أضرار؟

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سقط قمر صناعي علمي "متقاعد"، تابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، بعد نحو 40 عاماً من الدوران حول الأرض، من دون أضرار، عبر الغلاف الجوي قبالة ساحل ألاسكا.وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أن القمر الصناعي الذي وضعته رائدة الفضاء سالي ريد في المدار العام 1984، عاد لدخول الأرض، مساء الأحد، فوق بحر بيرينغ، على بعد عدة مئات من الأميال قبالة ألاسكا.وأفادت ناسا بأنها لم تتلق أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار من الحطام الساقط.وكانت قد ذكرت "ناسا" أواخر الأسبوع الماضي، أنه من المتوقع أن يحترق معظم القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 2450 كيلوغراما في الغلاف الجوي، لكن قد تنجو بعض أجزاء منه.