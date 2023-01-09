Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
09-01-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1027285-638089097072357885.jpg
Doc-P-1027285-638089097072357885.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

برج الحمل

تستعيد أجواءك المهنية الهدوء ويحمل إليك هذا اليوم فرصاً جديدة، ويحررك من ضغوط سابقة فتفكر في مشاريع أخرى.

 

الثور

تقرير مالي يضعك أمام خيارات صعبة، ويشترط شراكة وتحالفات جديدة في حياتك المهنية لن تكون بقدر طموحاتك.

 

الجوزاء

تستاء بسبب فشل مهني بسيط أو غيره أو ربما بشأن صفقة مهمة، تجنب الأجواء المشحونة بالانفعالات.

 

السرطان

تكون بانتظار الموافقة على مشروع مهم تقدمت به أمام لجنة من الخبراء، توقع الموافقة عليه لأنك صاحب أفكار خلاقة وإبداع مميز.

 

الأسد

بعد مقابلة رب العمل وتوضيح وجهة نظرك في الشأن المهني، تسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب.

 

العذراء

يسجل هذا اليوم حدثاً يلائم طموحاتك الكبيرة ويكون حافزاً لك للتقدّم وتحقيق المزيد من الخطوات المهنية الناجحة على مدى عام كامل.

 

الميزان

يتم اليوم تسليط الضوء عليك من قبل شخص يراقب طريقة عملك ومعجب بها ومقتنع بكل ما تقوم به، فانتهز هذه الفرصة.

 

العقرب

القمر في برجك يلتقي بجوبيتير، ويتحدث عن مواجهات جديدة ونتائج مثمرة وأرباح غير متوقعة والحلول لأصعب المشاكل.

 

القوس

تطلع على جديد وتبدو أكثر تفاؤلاً وقدرة على الحوار والتفاوض، لكن أنجز ما عليك ولا تؤجل إلى وقت لاحق.

 

الجدي

تنطلق بمسيرة مهنية واعدة تدوم سنة كاملة تحصد في نهايتها نتائج باهرة تكون مدار حديث الأوساط المهنية والاقتصادية.

 

الدلو

فكر جيداً قبل أن تبدأ بمشروع، إلا أنك تسطع بنجومية كبيرة، ويكون حضورك جذاباً جداً، وتكون إيجابياً في مقاربتك للأمور.

 

الحوت

مرحلة جديدة أكثر وعداً تشرق في حياتك وتبلغ الأهداف التي حددتها لنفسك.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2023-01-10
23:19 | 2023-01-09
23:00 | 2023-01-09
23:00 | 2023-01-09
16:00 | 2023-01-09
15:28 | 2023-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website