برج الحمل

تستعيد أجواءك المهنية الهدوء ويحمل إليك هذا اليوم فرصاً جديدة، ويحررك من ضغوط سابقة فتفكر في مشاريع أخرى.

الثور

تقرير مالي يضعك أمام خيارات صعبة، ويشترط شراكة وتحالفات جديدة في حياتك المهنية لن تكون بقدر طموحاتك.

الجوزاء

تستاء بسبب فشل مهني بسيط أو غيره أو ربما بشأن صفقة مهمة، تجنب الأجواء المشحونة بالانفعالات.

السرطان

تكون بانتظار الموافقة على مشروع مهم تقدمت به أمام لجنة من الخبراء، توقع الموافقة عليه لأنك صاحب أفكار خلاقة وإبداع مميز.

الأسد

بعد مقابلة رب العمل وتوضيح وجهة نظرك في الشأن المهني، تسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب.

العذراء

يسجل هذا اليوم حدثاً يلائم طموحاتك الكبيرة ويكون حافزاً لك للتقدّم وتحقيق المزيد من الخطوات المهنية الناجحة على مدى عام كامل.

الميزان

يتم اليوم تسليط الضوء عليك من قبل شخص يراقب طريقة عملك ومعجب بها ومقتنع بكل ما تقوم به، فانتهز هذه الفرصة.

العقرب

القمر في برجك يلتقي بجوبيتير، ويتحدث عن مواجهات جديدة ونتائج مثمرة وأرباح غير متوقعة والحلول لأصعب المشاكل.

القوس

تطلع على جديد وتبدو أكثر تفاؤلاً وقدرة على الحوار والتفاوض، لكن أنجز ما عليك ولا تؤجل إلى وقت لاحق.

الجدي

تنطلق بمسيرة مهنية واعدة تدوم سنة كاملة تحصد في نهايتها نتائج باهرة تكون مدار حديث الأوساط المهنية والاقتصادية.

الدلو

فكر جيداً قبل أن تبدأ بمشروع، إلا أنك تسطع بنجومية كبيرة، ويكون حضورك جذاباً جداً، وتكون إيجابياً في مقاربتك للأمور.

الحوت

مرحلة جديدة أكثر وعداً تشرق في حياتك وتبلغ الأهداف التي حددتها لنفسك.