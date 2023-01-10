أفضل مطعم في العالم... هل يقفل أبوابه؟

أعلن مطعم "نوما" (Noma) الدانماركي، الحائز على لقب "أفضل مطعم في العالم" عدة مرات، إغلاق أبوابه نهاية عام 2024، ليتحول إلى مختبر للطهو مخصص للابتكار الغذائي وتطوير نكهات جديدة.



وحسب بيان نُشر على الموقع الرسمي، قال مالك المطعم الشيف رينيه ريدزيبي -الذي منحته ملكة الدانمارك وسام فارس- "لمواصلة كوننا نوما، يجب أن نتغير. الضيوف والزملاء والأصدقاء الأعزاء، سيكون شتاء 2024 الموسم الأخير من نوما بالشكل الذي نعرفه. نحن نبدأ فصلا جديدا. نوما 3.0".

To continue being noma, we must change. Therefore, dear guests, colleagues, and friends, we have some exciting news to share. Head over to https://t.co/8DqGez12f2, to read more about noma 3.0. — restaurant noma (@nomacph) January 9, 2023

وأضاف "في عام 2025، يتحول مطعمنا إلى مختبر عملاق – مطبخ اختبار رائد مخصص لعمل ابتكارات الطعام وتطوير نكهات جديدة، وهو مطبخ سيشارك ثمار جهودنا على نطاق أوسع من أي وقت مضى".وكتب المطعم في وصفه لمشروعه "نوما 3.0" أن "خدمة الزبائن ستكون دائما جزءا من هويتنا، لكن لن يكون ممكنا بعد الآن تحديدنا بوصفنا مطعما فقط. سنمضي كثيرا من وقتنا في استكشاف مشاريع جديدة وتطوير العديد من الأفكار والمنتجات الأخرى"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.وأعلن صاحب نوما أن المطعم سيفتح مؤقتا في مدينة كيوتو اليابانية لمدة شهرين، بين 15مارسآذار و20 أيار المقبلين.ومنذ افتتاحه عام 2003 في قلب العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، يقدم نوما أنواعا متعددة من الطعام الفاخر، مثل قلب الرنة المشوي الذي يُقدم مع الصنوبر الطازج، وآيس كريم الزعفران الذي يقدم في وعاء من شمع العسل.وعام 2016، أغلق المطعم -الذي يعمل به نحو 100 عامل- أبوابه، ليعيد فتحها بعد ذلك بعامين في منطقة مزروعة بالأشجار، بعيدا عن وسط المدينة.وصنفت مجلة "ريستورانت" (Restaurant) البريطانية "نوما" على أنه أفضل مطعم في العالم خلال أعوام 2010 و2011 و2012 و2014، وفي تصنيف عام 2019، احتل المطعم المرتبة الثانية، ليعود بعدها إلى الصدارة مرة أخرى عام 2021.وتنشر مجلة ريستورانت قائمة سنوية لأفضل 50 مطعما في العالم، بناء على أصوات 837 طاهيا، ومطعما، وناقدا، وذواقة.وارتبط اسم نوما -الحائز على تصنيف 3 نجوم في دليل ميشلان- ارتباطا قويا بالبيئة، وبسياسة تقديم الأطعمة الموسمية؛ فلكل موسم أطباقه المميزة ووصفاته الجديدة من الأسماك واللحوم.ولدى نوما 3 قوائم طعام مختلفة في العام، كل منها يحتوي تقريبا على 20 طبقا، فمثلا تقدم قائمة الأطعمة البحرية "سي فود" من أول العام وحتى حزيران، ثم موسم الخضروات خلال الصيف، وموسم أطعمة الغابات في الشتاء، ومع كل موسم يتم غلق المطعم قبلها بفترة بسيطة من أجل تحضير أطباق الموسم الجديد.(الجزيرة)