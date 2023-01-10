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إكتشاف أثري في السودان (صور)

Lebanon 24
10-01-2023 | 14:00
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أعلنت "جامعة شندي" في السودان إنّ طلاب قسم الآثار والمتاحف بكلية السياحة والآثار في الجامعة، عثروا على هياكل عظمية لأشخاص تعود للعصور الحجرية، بموقع قلعة شنان الأثري بمدينة شندي، شمال السودان.

وقال الدكتور عثمان سليمان أستاذ الآثار بالكلية، إنّ عمليات التنقيب بموقع قلعة شنان الأثري بدأت العام 2002، وإن عملية التنقيب تُوِّجت بالعثور على هياكل عظمية لأشخاص ينتمون إلى العصور الحجرية، حسبما تؤكد طقوس دفن الموتى التي تُعرف بالقرفصاء.
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وذكر بيانٌ للجامعة، أن أحد الهياكل العظمية المكتشفة يعود لطفل لا يتعدى عمره ثلاثة أو أربعة أعوام. (العربية)
 
 
 
من الآثار المضبوطة

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