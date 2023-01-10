الحمل

ينتقل مركور إلى برج الجدي فتلجأ إلى فن الإقناع بطريقة علمية ومنطقية، وبتدو أكثر جدية في طرحك لبعض المواضيع‏

الثور

مشاريعك المهنية الناجحة والمتعددة تمنحك العزيمة الصلبة في مواجهة الآخرين، لكن يستحسن ألا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة

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الجوزاء

ينتقل كوكب مركور إلى برج الجدي ليلتقي بساتورن فيضع في وجهك بعض العراقيل وتكون على موعد مع تعثرات غير مبرّرة

السرطان

يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة لمواجهة التحديات، قد تجد نفسك في غير ورطة أو موقف محرج، بسبب منافس أو خصم أو عدوّ لك

الأسد