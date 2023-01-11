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حاولت القفز من الطابق الرابع.. هكذا تم إنقاذ عاملة منزلية في بيت رجل أعمال عربي شهير! (فيديو)

Lebanon 24
11-01-2023 | 02:00
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تمكنت أجهزة الأمن المصرية والمارة من إنقاذ فتاة من الانتحار بعد محاولتها القفز من الطابق الرابع في محافظة الغربية شمال مصر.

 

وتلقت السلطات بلاغا من القوة الأمنية المكلفة بالمرور بشوارع مدينة طنطا وعدد من المارة بمحاولة فتاة القفز من الطابق الرابع من شقة بأحد العقارات السكنية بمدينة طنطا.

 

إلى ذلك، انتقلت قوات الأمن لموقع البلاغ، حيث تم الدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف لإنقاذ الفتاة وانتشالها قبل سقوطها.

 

وتبين أن الفتاة في العقد الثالث من عمرها وتعمل خادمة، وكانت تحاول الهرب من الشقة السكنية التي تعمل بها والمملوكة لرجل أعمال شهير يمتلك شركة سياحية كبيرة بالمدينة.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو للفتاة لحظة محاولتها الهرب من الشقة.

 

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. (العربية)

 

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