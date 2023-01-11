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ابن الـ 5 سنوات غرق بسيل مائي.. وحزن والده عليه يهز مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

Lebanon 24
11-01-2023 | 03:30
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نعى الدكتور الأردني أشرف أبو الهيجاء طفله عامر البالغ من العمر 5 سنوات، إثر وفاته غرقاً بسيل محافظة الزرقاء شمال شرقي العاصمة عمان.

 

وتوفي الطفل عامر غرقا في سيل الزرقاء بالقرب من القنية في محافظة الزرقاء بعد جهود كبيرة في البحث عنه.

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بحث على مسافة 3 كم

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، إن الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني الزرقاء وشرطة الزرقاء عثرت مساء أمس على الطفل المفقود داخل مجرى سيل السخنة في محافظة الزرقاء.

 

وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق البحث بذلت جهوداً كبيرة من خلال تمشيط المنطقة لمسافة تزيد عن 3 كم من مكان الغرق وعثرث عليه متوفى، وتم نقله لأقرب مستشفى.

 

نعي مؤثر من والده

والده الدكتور أشرف أبوالهيجاء نعاه بكلمات مؤثرة اجتاحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "الحمد لله الذي أعطاني، وأخذ مني، من أجمل أيام حياتي الأيام التي عشتها معنا ياعامر، ماذا يقول قلب الأب، عامر، كل شيء يحدثني عن عامر".

 

وتابع بالقول: "الحمد لك يا الله حتى ترضى عني، حمدا يليق بجلالك، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، الحمد لله، لا نقول إلا ما يرضي ربنا الحمد لله، إنا لله وإنا اليه راجعون".

 

وختم حديثه قائلا: "موعدي معك في دار خلد، بها يحيا الحبيب مع الحبيب، وداعا يا مهجة القلب". (العربية)

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