مُفاجأة جديدة من هاري: كشف عن حبه لنجمة مسلسل Friends.. وتعاطى مخدر في منزلها!

نشر الأمير هاري كتابه المنتظر "سبير" يوم أمس الثلاثاء 10 كانون الثاني، كاشفًا عن أمور عديدة تخص حياته الشخصية والملكية.

ومن بين الأمور التي رصدها الكتاب، حادثة تعاطي الأمير هاري مخدر فطر الهلوسة في منزل الجمة الأميركية كورتني كوكس، المعروفة بشخصية "مونيكا غيلر" في المسلسل الكوميدي الأشهر Friends.

وأوضح هاري أن كورتني كوكس لم تتواجد في منزلها في ذلك الوقت، حيث كانت في رحلة عمل، لكنها لم تكن تمانع تواجده في عقارها الفاخر للاحتفال، مُشيرًا إلى أنه لاحظ وجود صندوق مليء بشوكولا الفطر الماسي الأسود، ما دفعه لتناول العديد منها بعد غسلها بالتيكيلا، ليقع بعدها تحت تأثير الهلوسة.

ولفت هاري في مذكراته أنه توجه للحمام، وهناك رأى سلة المهملات تضحك وتفتح غطاءها في محاولة للحديث، بينما تحول المرحاض إلى رأس ومفصلات المقعد بدت أشبه ما يكون بعيون فضية ثاقبة.

وكشف هاري أنه كان يشعر بالارتباك من كوكس، حيث كان لا يزال يراها بشخصيتها "مونيكا"، بينما كان يعتبر نفسه حبيبها "تشاندلر"، الذي أدى دوره النجم ماثيو بيري، حيث كان يوَّد التعبير لها عن مشاعره، وقال: "كنت لا أزال مرتبكًا لأنها كانت مونيكا، وكنت مثل تشاندلر، تساءلت عما إذا كنت سأتشجع لإخبارها بذلك. هل كان هناك ما يكفي من التكيلا في كاليفورنيا لأستمد هذه الشجاعة؟". (البوابة)