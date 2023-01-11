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طائرة تغادر إلى وجهتها وتنسى ركابها في المطار!

Lebanon 24
11-01-2023 | 14:00
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غادرت طائرة من مطار بنجالور الهندي متجهة إلى نيودلهي دون أن تنتظر ركوب أكثر من 50 راكباً كانوا على متن حافلة عند مدرج الطائرات.
 
 
وذكرت قناة "نيودلهي تي في" أن هناك نحو 55 راكباً تقطعت بهم السبل في الحافلة في وقت مبكر من صباح (الإثنين)، حيث غادرت طائرتهم من طراز "جي8 – 116" بسبب بعض سوء التواصل بين الطاقم الأرضي وطاقم الطائرة.
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وطلبت هيئة تنظيم الطيران في الهند من الشركة، أن تقدم لها تقريراً بشأن كيفية نسيان الركاب على متن حافلة عند مدرج الطائرات في بنجالور أثناء إقلاع رحلتهم.


وكانت البطاقات الخاصة بصعود الركاب إلى الطائرة بحوزتهم، وكذلك بطاقات نقل أمتعتهم التي تم نقلها على متن رحلة الطيران الأصلية، بينما لم يغادر الركاب.
 

وأكد متحدث باسم الشركة أن التحقيق جار بشأن الواقعة. وقال إن هناك 53 راكباً تم نقلهم على رحلة طيران لاحقة خاصة بشركة طيران مختلفة، في حين اختار اثنان من الركاب استرداد قيمة الرحلة. (الوطن)
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