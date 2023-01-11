جريمة مروعة.. سيدة تقتل زوجها لكسره فناجين قهوة!

جريمة جديدة روعت الليبيين بعدما أقدمت سيدة على قتل زوجها، بضربه على رأسه بعصا مكنسة حديدية، أما السبب فهو بسبب تكسيره فناجين قهوة في المطبخ!

إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، في بيان مساء الثلاثاء، أن أعضاء مكتب التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية تمكنوا من كشف عن ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها مواطن داخل منزله بمنطقة قرقارش في دائرة اختصاص مركز غوط الشعال بمديرية أمن طرابلس.

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كما أوضحت أن الزوجة الجانية "حاولت تضليل العدالة بزعمها أن أشخاصا مجهولين اقتحموا منزلها وعذبوها وقتلوا زوجها. غير أنه بالتحقيق معها، اعترفت بارتكابها واقعة القتل بحجة استحالة دوام العشرة الزوجية، وسولت لها نفسها قتل زوجها لإنهاء الحياة بينها وبينه".

يشار إلى أن الجريمة هزت الليبيين خاصة بعد أن تبين أن الضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتيم الأب والأم. وكان يقيم في إحدى المراكز المخصصة لرعاية المعاقين قبل زواجه بشهرين. (العربية)