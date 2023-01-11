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قطع رأس حبيبته... إليكم تفاصيل الجريمة المروّعة!

Lebanon 24
11-01-2023 | 14:00
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أفاد ناطق باسم فرع لجنة التحقيق الروسية في شرق سيبيريا أنّ رجلا قتل عشيقته في مدينة إركوتسك بشرق سيبيريا في اليوم الأول من العام الجديد وقطع رأسها، وبعد إلقاء القبض عليه، تم نقله إلى المستشفى، حيث توفي.
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وقال الناطق:" إنه اتصل أولا بابنه، ثم اتصل بأخته، ثم بوالدها، وأخبرهم بما حدث، ثم اتصل بالشرطة. وتم احتجازه على الفور، وشعر بوعكة في قلبه، ونقلوه إلى المستشفى، وأضاف أن الرجل توفي في وقت لاحق في غرفة العناية المركزة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن المواطن من إركوتسك كان يعاني قبل ذلك من هلوسة، إذ ظن أن المرأة قادمة من كوكب آخر وتهدد حياته. (روسيا اليوم)


 
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