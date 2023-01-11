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عملية شفط دهون تقود 4 أطباء إلى السجن

Lebanon 24
11-01-2023 | 12:27
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أصدرت محكمة أردنية، الأربعاء، أحكاما بالسجن على 4 أطباء تسببوا بوفاة مريضة، خلال عملية "شفط دهون".
 
وأصدرت المحكمة قرارها بحق المتهمين، والذي سيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك، "بعد أن ثبت للمحكمة أن المدانين أجروا عملية شفط دهون لسيدة، نجم عنها مضاعفات تسببت بوفاتها".
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وحُكم بحبس طبيب جرّاح لمدة 3 سنوات، وطبيب جراح آخر وطبيب متخصص بالتخدير لمدة سنة واحدة، وطبيب تخدير لمدة 6 أشهر.

وتبين للمحكمة "من خلال البينات والوقائع والاستماع للشهود، أن السيدة أدخلت لإحدى المستشفيات لإجراء عملية تصحيح نُدب جراحية وشفط دهون، وأثناء العملية أجريت لها عمليات أخرى لم يتضمنها وصف العملية التي أدخلت بشأنها".
 
وأوضحت المحكمة أنه "أجرى العمليات طبيب جراحة ليس متخصصا بالتجميل، وقام بشفط دهون لمدة طويلة تجاوزت الثلاث ساعات، رغم أن الحجم الفعلي للعمل الجراحي الكبير الذي أجري للضحية يتطلب وجود غرفة عمليات حثيثة، وهو الذي لم يكن متوفرا".

كما أشار القرار إلى أن "المدانين، أثناء سير العملية، ورغم تدهور حالة الضحية، استمروا بإجراء العملية دون أن يتأكدوا من تحضير الدم ومشتقاته اللازمة، ولم يتدخلوا في الوقت المناسب لإيقاف العمل الجراحي، للحيلولة دون وفاتها".

وبيّن تقرير اللجنة الفنية العليا الذي تم تقديمه للمحكمة من وزارة الصحة، أن "ما حصل مع الضحية كان نتيجة تدهور حالتها الصحية أثناء التداخل الجراحي الطويل وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة والواجب اتخاذها وعدم التدخل من قبل الأطباء المعالجين في الوقت المناسب لتدارك الموقف، وإجرائهم العملية في بيئة غير مجهزة تماما لإجراء جراحي بهذا الحجم".

وخلصت المحكمة إلى عدم توثيق الإجراءات الطبية اللازمة، وقيام أحد الأطباء بإجراء عمليات لمرضى آخرين في ذات الوقت الذي كان يجري فيه عملية الضحية، ورغم انتكاس خطير في العلامات الحيوية للضحية خلال العملية، فقد استمر في إجراء العملية، وعمليات تجميل لم تكن بالوصف الذي أدخلت به الحالة للمستشفى". (سكاي نيوز عربية) 
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